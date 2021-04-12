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Путин предложил увеличить зарплату космонавтам
Путин предложил увеличить зарплату космонавтам
Президент России Владимир Путин в День космонавтики объявил о решении увеличить на 50% должностной оклад тем, кто слетал в космос, и на 70% тем, кто еще... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T20:00
2021-04-12T20:07
россия
космос - риа наука
владимир путин
общество
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ЭНГЕЛЬС (Саратовская обл.), 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День космонавтики объявил о решении увеличить на 50% должностной оклад тем, кто слетал в космос, и на 70% тем, кто еще готовится полететь."Предлагаю на 50% увеличить должностной оклад тех, кто слетал в космос, кто занимает позиции заметные в отряде космонавтов. И на 70% для тех, кто еще не летал и готовится стать космонавтом в прямом смысле слова. Это все будет отражаться и на надбавках. Поэтому надеюсь, что общий объем доходов будет для наших космонавтов заметен", - сказал Путин на совещании по развитию космической отрасли.
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россия, космос - риа наука, владимир путин, общество

Путин предложил увеличить зарплату космонавтам

20:00 12.04.2021 (обновлено: 20:07 12.04.2021)
 
© РИА НовостиВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ЭНГЕЛЬС (Саратовская обл.), 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День космонавтики объявил о решении увеличить на 50% должностной оклад тем, кто слетал в космос, и на 70% тем, кто еще готовится полететь.
"Предлагаю на 50% увеличить должностной оклад тех, кто слетал в космос, кто занимает позиции заметные в отряде космонавтов. И на 70% для тех, кто еще не летал и готовится стать космонавтом в прямом смысле слова. Это все будет отражаться и на надбавках. Поэтому надеюсь, что общий объем доходов будет для наших космонавтов заметен", - сказал Путин на совещании по развитию космической отрасли.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 18:30Наука
Путин призвал усилить ведущие позиции России в космической сфере
 
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