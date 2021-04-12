https://ria.ru/20210412/kosmonavty-1727971569.html

Путин предложил увеличить зарплату космонавтам

Путин предложил увеличить зарплату космонавтам

Президент России Владимир Путин в День космонавтики объявил о решении увеличить на 50% должностной оклад тем, кто слетал в космос, и на 70% тем, кто еще... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T20:00

2021-04-12T20:00

2021-04-12T20:07

россия

космос - риа наука

владимир путин

общество

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ЭНГЕЛЬС (Саратовская обл.), 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День космонавтики объявил о решении увеличить на 50% должностной оклад тем, кто слетал в космос, и на 70% тем, кто еще готовится полететь."Предлагаю на 50% увеличить должностной оклад тех, кто слетал в космос, кто занимает позиции заметные в отряде космонавтов. И на 70% для тех, кто еще не летал и готовится стать космонавтом в прямом смысле слова. Это все будет отражаться и на надбавках. Поэтому надеюсь, что общий объем доходов будет для наших космонавтов заметен", - сказал Путин на совещании по развитию космической отрасли.

https://ria.ru/20210412/status-1727957005.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос - риа наука, владимир путин, общество