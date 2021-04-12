https://ria.ru/20210412/kosmonavty-1727864007.html
Космонавты: "Спасибо всем, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной"
Космонавты: "Спасибо всем, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной"
Российский экипаж МКС поздравил всех с профессиональным праздником и 60-летием первого полета человека в космос. Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года на ракете-носителе "Восток-1" совершил первый полет на орбиту Земли. В 2011 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласившую эту дату Международным день полета человека в космос.
2021-04-12T11:23
2021-04-12T11:23
2021-04-12T15:44
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727862690_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_3cbbf3578a155dabd50e31f4de9f1481.jpg
космос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727862690_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_5a659361e692e00434d28b99291b4a53.jpg
Космонавты: "Спасибо всем, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной"
Российский экипаж МКС поздравил всех с профессиональным праздником и 60-летием первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на ракете-носителе "Восток-1" совершил первый полет на орбиту Земли. В 2011 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласившую эту дату Международным день полета человека в космос.
2021-04-12T11:23
true
PT1M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос, день космонавтики, международная космическая станция (мкс), роскосмос, юрий гагарин (космонавт)
Космонавты: "Спасибо всем, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной"
Российский экипаж МКС поздравил всех с профессиональным праздником и 60-летием первого полета человека в космос. Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года на ракете-носителе "Восток-1" совершил первый полет на орбиту Земли. В 2011 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласившую эту дату Международным день полета человека в космос.
2021-04-12T11:23
true
PT1M17S
Космонавты: "Спасибо всем, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной"
11:23 12.04.2021 (обновлено: 15:44 12.04.2021)
Российский экипаж МКС поздравил всех с профессиональным праздником и 60-летием первого полета человека в космос. Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года на ракете-носителе "Восток-1" совершил первый полет на орбиту Земли. В 2011 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласившую эту дату Международным день полета человека в космос.