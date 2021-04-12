Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210412/kosmonavty-1727864007.html
Космонавты: "Спасибо всем, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной"
Космонавты: "Спасибо всем, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной"
Российский экипаж МКС поздравил всех с профессиональным праздником и 60-летием первого полета человека в космос. Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года на ракете-носителе "Восток-1" совершил первый полет на орбиту Земли. В 2011 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласившую эту дату Международным день полета человека в космос.
2021-04-12T11:23
2021-04-12T15:44
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727862690_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_3cbbf3578a155dabd50e31f4de9f1481.jpg
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Космонавты: "Спасибо всем, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной"
Российский экипаж МКС поздравил всех с профессиональным праздником и 60-летием первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на ракете-носителе "Восток-1" совершил первый полет на орбиту Земли. В 2011 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласившую эту дату Международным день полета человека в космос.
2021-04-12T11:23
true
PT1M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727862690_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_5a659361e692e00434d28b99291b4a53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
космос, день космонавтики, международная космическая станция (мкс), роскосмос, юрий гагарин (космонавт)
Космонавты: "Спасибо всем, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной"
Российский экипаж МКС поздравил всех с профессиональным праздником и 60-летием первого полета человека в космос. Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года на ракете-носителе "Восток-1" совершил первый полет на орбиту Земли. В 2011 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласившую эту дату Международным день полета человека в космос.
2021-04-12T11:23
true
PT1M17S

Космонавты: "Спасибо всем, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной"

11:23 12.04.2021 (обновлено: 15:44 12.04.2021)
 
Читать ria.ru в
Российский экипаж МКС поздравил всех с профессиональным праздником и 60-летием первого полета человека в космос. Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года на ракете-носителе "Восток-1" совершил первый полет на орбиту Земли. В 2011 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласившую эту дату Международным день полета человека в космос.
 
Юрий Гагарин (космонавт)РоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)Космос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:16Стрельбу по полицейским в школе в Ноксвилле открыл ученик
04:13Найдена причина хруста суставов
03:57Врач объяснила, почему COVID-19 у пожилых может протекать в тяжелой форме
03:48Зеленский: активность России станет проверкой отношений Запада и Киева
03:28Савченко рассказала об обмане участников конфликта в Донбассе
03:22В тверском УФСИН прокомментировали информацию о голодовке Шестуна
03:18В ЛДПР предложили повысить базовый оклад учителя
03:16В Хорватии будут вакцинировать работников турсектора
03:14Крым готов заменить турецкие курорты на майские праздники
03:04Росгидромет предупредил об ускорении потепления климата в России
02:29В Японии решили слить в море воду с АЭС "Фукусима-1"
02:27Иран рассказал о замене поврежденных центрифуг в Натанзе после диверсии
02:22ОАЭ почтили память о первом полете Гагарина в космос
02:17Специалист научил, как распознать поддельные сигареты
02:12Назван способ продлить срок жизни ноутбуку
02:03Белорусская оппозиционная партия сообщила о задержании своего лидера
01:52Глава офиса Зеленского посетовал на отсутствие у Украины ЗРК Patriot
01:43В Пензенской области экс-депутат облил односельчанина соляркой и поджег
01:35Ранг пожара в здании "Невской мануфактуры" в Петербурге понизили
01:20Психолог назвал привычки, которые мешают стать богатым
Лента новостейМолния