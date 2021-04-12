Космонавты: "Спасибо всем, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной"

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Российский экипаж МКС поздравил всех с профессиональным праздником и 60-летием первого полета человека в космос. Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года на ракете-носителе "Восток-1" совершил первый полет на орбиту Земли. В 2011 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласившую эту дату Международным день полета человека в космос.