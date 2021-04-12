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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210412/koronavirus-1727993422.html
Суточный прирост случаев COVID-19 в Турции вновь приблизился к рекордному
Суточный прирост случаев COVID-19 в Турции вновь приблизился к рекордному
Суточный прирост случаев коронавируса в Турции в понедельник снова оказался близок к рекордному показателю, зафиксированному в минувший четверг, и составил 54... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T23:59
2021-04-12T23:59
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
турция
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АНКАРА, 12 апр - РИА Новости. Суточный прирост случаев коронавируса в Турции в понедельник снова оказался близок к рекордному показателю, зафиксированному в минувший четверг, и составил 54 562, свидетельствуют данные минздрава республики.По данным властей, рекордный суточный прирост случаев коронавируса в стране зафиксирован в минувший четверг: 55 941 случай. В пятницу и субботу также были зафиксированы близкие к рекордным показатели суточного прироста случаев COVID-19 - 55 791 и 52 676. В понедельник из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что российский оперштаб решил ограничить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня."Сегодня выявлено 54 562 новых случая COVID-19, госпитализирован 2671 больной. Умерли 243 больных, с начала пандемии - 34 182. В тяжелом состоянии находятся 2891 больной", - говорится в сообщении ведомства.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. На первом этапе вакцину получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, достигло 19 миллионов человек, при этом более 7,5 миллионов получили обе дозы вакцины.
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россия, здоровье - общество, татьяна голикова, турция, танзания, в мире

Суточный прирост случаев COVID-19 в Турции вновь приблизился к рекордному

23:59 12.04.2021
 
© AP Photo / Turkish Ministry of Health/Huseyin AvciМедицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
Медицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© AP Photo / Turkish Ministry of Health/Huseyin Avci
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АНКАРА, 12 апр - РИА Новости. Суточный прирост случаев коронавируса в Турции в понедельник снова оказался близок к рекордному показателю, зафиксированному в минувший четверг, и составил 54 562, свидетельствуют данные минздрава республики.
По данным властей, рекордный суточный прирост случаев коронавируса в стране зафиксирован в минувший четверг: 55 941 случай. В пятницу и субботу также были зафиксированы близкие к рекордным показатели суточного прироста случаев COVID-19 - 55 791 и 52 676. В понедельник из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что российский оперштаб решил ограничить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня.
"Сегодня выявлено 54 562 новых случая COVID-19, госпитализирован 2671 больной. Умерли 243 больных, с начала пандемии - 34 182. В тяжелом состоянии находятся 2891 больной", - говорится в сообщении ведомства.
В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. На первом этапе вакцину получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, достигло 19 миллионов человек, при этом более 7,5 миллионов получили обе дозы вакцины.
Вакцинация от коронавируса в городской больнице Анкары - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
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