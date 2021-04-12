https://ria.ru/20210412/koronavirus-1727857939.html

В Москве выявили 1833 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 1833 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1833, Санкт-Петербурге - 706, Подмосковье - 569, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T11:03

2021-04-12T11:03

2021-04-12T11:03

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коронавирусы

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москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1833, Санкт-Петербурге - 706, Подмосковье - 569, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1833, 2. Санкт-Петербург - 706, 3. Московская область - 569", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Республике Алтай - 2, Еврейской автономной области и Туве - по 1.

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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