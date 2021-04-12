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В Москве выявили 1833 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 1833 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1833, Санкт-Петербурге - 706, Подмосковье - 569, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T11:03
2021-04-12T11:03
2021-04-12T11:03
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общество
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1833, Санкт-Петербурге - 706, Подмосковье - 569, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1833, 2. Санкт-Петербург - 706, 3. Московская область - 569", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Республике Алтай - 2, Еврейской автономной области и Туве - по 1.
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РИА Новости
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