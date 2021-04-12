https://ria.ru/20210412/kontrakty-1727845462.html

"Роскосмос" заявил о срыве контрактов из-за "подлых" санкций США

"Роскосмос" заявил о срыве контрактов из-за "подлых" санкций США

"Роскосмос" лишился нескольких потенциальных контрактов на запуски зарубежных спутников из-за "подлых санкций" американцев, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T10:12

2021-04-12T10:12

2021-04-12T11:23

роскосмос

россия

космос - риа наука

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. "Роскосмос" лишился нескольких потенциальных контрактов на запуски зарубежных спутников из-за "подлых санкций" американцев, заявил РИА Новости глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.В прошлом году под ограничения попал Ракетно-космический центр "Прогресс" (производитель ракет "Союз") и головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш, в составе которого работает Центр управления полетами.Кроме того, несколько лет назад Пентагон ввел запрет на использование российской космической техники после 31 декабря 2022 года для запуска спутников, которые планируется использовать для предоставления услуг американским военным.

https://ria.ru/20210412/kosmos-1727820544.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, россия, космос - риа наука, дмитрий рогозин