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"Роскосмос" заявил о срыве контрактов из-за "подлых" санкций США
"Роскосмос" заявил о срыве контрактов из-за "подлых" санкций США
"Роскосмос" лишился нескольких потенциальных контрактов на запуски зарубежных спутников из-за "подлых санкций" американцев, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T10:12
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роскосмос
россия
космос - риа наука
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. "Роскосмос" лишился нескольких потенциальных контрактов на запуски зарубежных спутников из-за "подлых санкций" американцев, заявил РИА Новости глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.В прошлом году под ограничения попал Ракетно-космический центр "Прогресс" (производитель ракет "Союз") и головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш, в составе которого работает Центр управления полетами.Кроме того, несколько лет назад Пентагон ввел запрет на использование российской космической техники после 31 декабря 2022 года для запуска спутников, которые планируется использовать для предоставления услуг американским военным.
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роскосмос, россия, космос - риа наука, дмитрий рогозин

"Роскосмос" заявил о срыве контрактов из-за "подлых" санкций США

10:12 12.04.2021 (обновлено: 11:23 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкПуск РН "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный
Пуск РН Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. "Роскосмос" лишился нескольких потенциальных контрактов на запуски зарубежных спутников из-за "подлых санкций" американцев, заявил РИА Новости глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Я знаю несколько подобных ситуаций, когда заказчики хотели бы лететь именно на наших ракетах, но из-за американских подлых санкций были вынуждены отказаться. Это в случае, если в космическом аппарате есть комплектующие made in USA", — сказал он.
В прошлом году под ограничения попал Ракетно-космический центр "Прогресс" (производитель ракет "Союз") и головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш, в составе которого работает Центр управления полетами.
Кроме того, несколько лет назад Пентагон ввел запрет на использование российской космической техники после 31 декабря 2022 года для запуска спутников, которые планируется использовать для предоставления услуг американским военным.
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