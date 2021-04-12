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Россиян предупредили о первой волне комаров
Россиян предупредили о первой волне комаров
Снежная зима в России может спровоцировать массовое появление комаров весной. Когда ждать первую волну, рассказал в интервью радио Sputnik научный сотрудник... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T02:12
2021-04-12T02:12
2021-04-12T02:12
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Снежная зима в России может спровоцировать массовое появление комаров весной. Когда ждать первую волну, рассказал в интервью радио Sputnik научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.По его словам, многое будет зависеть от погоды. Когда закончатся ночные заморозки, появятся места, где смогут развиваться личинки комаров, объяснил ученый. По его словам, чем ниже температура водоемов, тем медленнее развиваются личинки комаров и тем медленнее происходит их выход. Если же температура будет достаточно высокой, то первая волна комаров появится уже скоро. "Если будет тепло, то мы встретимся с первой волной комаров в мае или, может быть, даже чуть раньше", – предсказал Вадим Марьинский.Он пояснил, что если вслед за снежной зимой приходит теплая весна, то в начале лета комаров может быть очень много. А затем их количество будет зависеть от осадков и влажности воздуха."Если лето будет сухое, то разводиться комарам будет негде, и к середине лета их численность упадет. Пока можно осторожно сделать прогноз, что в начале лета комаров будет достаточно много", – отметил Вадим Марьинский в интервью радио Sputnik.
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мгу имени м. в. ломоносова, комар, россия, общество
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости.
Снежная зима в России
может спровоцировать массовое появление комаров весной. Когда ждать первую волну, рассказал в интервью радио Sputnik
научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
По его словам, многое будет зависеть от погоды. Когда закончатся ночные заморозки, появятся места, где смогут развиваться личинки комаров, объяснил ученый.
"Личинки комаров развиваются в воде примерно две недели, а потом появляются взрослые комары, которые нам досаждают. Для личинок нужны открытые водоемы, которые прогрелись и не замерзают по ночам. Пока есть ночные заморозки, ожидать появления комаров не стоит", – уточнил Вадим Марьинский.
По его словам, чем ниже температура водоемов, тем медленнее развиваются личинки комаров и тем медленнее происходит их выход. Если же температура будет достаточно высокой, то первая волна комаров появится уже скоро.
"Если будет тепло, то мы встретимся с первой волной комаров в мае или, может быть, даже чуть раньше", – предсказал Вадим Марьинский.
Он пояснил, что если вслед за снежной зимой приходит теплая весна, то в начале лета комаров может быть очень много. А затем их количество будет зависеть от осадков и влажности воздуха.
"Если лето будет сухое, то разводиться комарам будет негде, и к середине лета их численность упадет. Пока можно осторожно сделать прогноз, что в начале лета комаров будет достаточно много", – отметил Вадим Марьинский в интервью радио Sputnik.