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Умерла актриса из "Бриллиантовой руки" Серафима Холина
Умерла актриса из "Бриллиантовой руки" Серафима Холина
На 98-м году жизни умерла актриса Серафима Холина, сообщил Пятый канал. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T14:51
2021-04-12T14:51
2021-04-12T16:15
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. На 98-м году жизни умерла актриса Серафима Холина, сообщил Пятый канал.Тело артистки обнаружила ее дочь в квартире на проспекте Вернадского, где они проживали вместе с матерью.Причина смерти пока не уточняется.Серафима Холина известна по роли ведущей модного показа в фильме "Бриллиантовая рука". Именно ей принадлежала фраза "Брюки превращаются, брюки превращаются в элегантные шорты". Помимо этого, Холина прославилась как актриса дубляжа: в частности, ее голосом на русском языке говорила Софи Лорен.
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россия, москва, общество
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости.
На 98-м году жизни умерла актриса Серафима Холина, сообщил Пятый канал
.
Тело артистки обнаружила ее дочь в квартире на проспекте Вернадского, где они проживали вместе с матерью.
Причина смерти пока не уточняется.
Серафима Холина известна по роли ведущей модного показа в фильме "Бриллиантовая рука". Именно ей принадлежала фраза "Брюки превращаются, брюки превращаются в элегантные шорты". Помимо этого, Холина прославилась как актриса дубляжа: в частности, ее голосом на русском языке говорила Софи Лорен.