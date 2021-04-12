https://ria.ru/20210412/kholina-1727908110.html

Умерла актриса из "Бриллиантовой руки" Серафима Холина

Умерла актриса из "Бриллиантовой руки" Серафима Холина

На 98-м году жизни умерла актриса Серафима Холина, сообщил Пятый канал. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T14:51

2021-04-12T14:51

2021-04-12T16:15

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. На 98-м году жизни умерла актриса Серафима Холина, сообщил Пятый канал.Тело артистки обнаружила ее дочь в квартире на проспекте Вернадского, где они проживали вместе с матерью.Причина смерти пока не уточняется.Серафима Холина известна по роли ведущей модного показа в фильме "Бриллиантовая рука". Именно ей принадлежала фраза "Брюки превращаются, брюки превращаются в элегантные шорты". Помимо этого, Холина прославилась как актриса дубляжа: в частности, ее голосом на русском языке говорила Софи Лорен.

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2021

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россия, москва, общество