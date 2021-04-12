Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210412/khaski-1727930992.html
В Калининграде завели дело против мужчины, забившего битой хаски соседа
В Калининграде завели дело против мужчины, забившего битой хаски соседа
Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества в отношении жителя города Полесска Калининградской области, который убил... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T16:29
2021-04-12T16:29
россия
полесский район
полесск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152286/86/1522868658_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_314db30731db23ce303594fbb1cc2c6c.jpg
КАЛИНИНГРАД, 12 апр - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества в отношении жителя города Полесска Калининградской области, который убил деревянной битой соседскую собаку породы хаски, сообщила пресс-служба УМВД по региону.По версии полицейских, 34-летний мужчина убил битой соседскую хаски, которая забежала на его территорию и, по его словам, напала на скот. Владелица собаки обратилась в дежурную часть отделения полиции с заявлением. Участковые уполномоченные изъяли труп собаки и деревянную биту. Экспертиза показала, что смерть животного наступила мгновенно из-за сильного удара по голове."В отношении жителя Полесска по материалам участковых уполномоченных полиции ОП (отделение полиции – ред.) по Полесскому району органами дознания возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины по части 1 статьи 167 Уголовного кодекса РФ (умышленное уничтожение имущества), - говорится в сообщении.Максимальное наказание по этой статье - до двух лет лишения свободы. В полиции отметили, что расследование продолжается, подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
https://ria.ru/20200521/1571766722.html
https://ria.ru/20210412/svyaschennik-1727856283.html
россия
полесский район
полесск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152286/86/1522868658_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_d73d3a81a98db915556ba6da554dc1b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, полесский район, полесск, происшествия

В Калининграде завели дело против мужчины, забившего битой хаски соседа

16:29 12.04.2021
 
© Pixabay / Pixabay / Joe007Собака породы хаски
Собака породы хаски - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Pixabay / Pixabay / Joe007
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 12 апр - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества в отношении жителя города Полесска Калининградской области, который убил деревянной битой соседскую собаку породы хаски, сообщила пресс-служба УМВД по региону.
По версии полицейских, 34-летний мужчина убил битой соседскую хаски, которая забежала на его территорию и, по его словам, напала на скот. Владелица собаки обратилась в дежурную часть отделения полиции с заявлением. Участковые уполномоченные изъяли труп собаки и деревянную биту. Экспертиза показала, что смерть животного наступила мгновенно из-за сильного удара по голове.
Портфель - РИА Новости, 1920, 21.05.2020
21 мая 2020, 09:55
На Кубани сняли с праймериз ЕР депутата, якобы застрелившего собак
"В отношении жителя Полесска по материалам участковых уполномоченных полиции ОП (отделение полиции – ред.) по Полесскому району органами дознания возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины по части 1 статьи 167 Уголовного кодекса РФ (умышленное уничтожение имущества), - говорится в сообщении.
Максимальное наказание по этой статье - до двух лет лишения свободы. В полиции отметили, что расследование продолжается, подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Апатитах - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 10:56
Священника, подозреваемого в убийстве собаки, отстранили от службы
 
РоссияПолесский районПолесскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:16Стрельбу по полицейским в школе в Ноксвилле открыл ученик
03:57Врач объяснила, почему COVID-19 у пожилых может протекать в тяжелой форме
03:48Зеленский: активность России станет проверкой отношений Запада и Киева
03:28Савченко рассказала об обмане участников конфликта в Донбассе
03:22В тверском УФСИН прокомментировали информацию о голодовке Шестуна
03:18В ЛДПР предложили повысить базовый оклад учителя
03:16В Хорватии будут вакцинировать работников турсектора
03:14Крым готов заменить турецкие курорты на майские праздники
03:04Росгидромет предупредил об ускорении потепления климата в России
02:29В Японии решили слить в море воду с АЭС "Фукусима-1"
02:27Иран рассказал о замене поврежденных центрифуг в Натанзе после диверсии
02:22ОАЭ почтили память о первом полете Гагарина в космос
02:17Специалист научил, как распознать поддельные сигареты
02:12Назван способ продлить срок жизни ноутбуку
02:03Белорусская оппозиционная партия сообщила о задержании своего лидера
01:52Глава офиса Зеленского посетовал на отсутствие у Украины ЗРК Patriot
01:43В Пензенской области экс-депутат облил односельчанина соляркой и поджег
01:35Ранг пожара в здании "Невской мануфактуры" в Петербурге понизили
01:20Психолог назвал привычки, которые мешают стать богатым
01:15Лавров выступил за отказ России от западных платежных систем
Лента новостейМолния