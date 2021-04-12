https://ria.ru/20210412/khaski-1727930992.html
В Калининграде завели дело против мужчины, забившего битой хаски соседа
В Калининграде завели дело против мужчины, забившего битой хаски соседа
Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества в отношении жителя города Полесска Калининградской области, который убил... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T16:29
2021-04-12T16:29
2021-04-12T16:29
россия
полесский район
полесск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152286/86/1522868658_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_314db30731db23ce303594fbb1cc2c6c.jpg
КАЛИНИНГРАД, 12 апр - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества в отношении жителя города Полесска Калининградской области, который убил деревянной битой соседскую собаку породы хаски, сообщила пресс-служба УМВД по региону.По версии полицейских, 34-летний мужчина убил битой соседскую хаски, которая забежала на его территорию и, по его словам, напала на скот. Владелица собаки обратилась в дежурную часть отделения полиции с заявлением. Участковые уполномоченные изъяли труп собаки и деревянную биту. Экспертиза показала, что смерть животного наступила мгновенно из-за сильного удара по голове."В отношении жителя Полесска по материалам участковых уполномоченных полиции ОП (отделение полиции – ред.) по Полесскому району органами дознания возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины по части 1 статьи 167 Уголовного кодекса РФ (умышленное уничтожение имущества), - говорится в сообщении.Максимальное наказание по этой статье - до двух лет лишения свободы. В полиции отметили, что расследование продолжается, подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
https://ria.ru/20200521/1571766722.html
https://ria.ru/20210412/svyaschennik-1727856283.html
россия
полесский район
полесск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152286/86/1522868658_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_d73d3a81a98db915556ba6da554dc1b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, полесский район, полесск, происшествия