https://ria.ru/20210412/khaski-1727930992.html

В Калининграде завели дело против мужчины, забившего битой хаски соседа

В Калининграде завели дело против мужчины, забившего битой хаски соседа

Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества в отношении жителя города Полесска Калининградской области, который убил... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T16:29

2021-04-12T16:29

2021-04-12T16:29

россия

полесский район

полесск

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 12 апр - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества в отношении жителя города Полесска Калининградской области, который убил деревянной битой соседскую собаку породы хаски, сообщила пресс-служба УМВД по региону.По версии полицейских, 34-летний мужчина убил битой соседскую хаски, которая забежала на его территорию и, по его словам, напала на скот. Владелица собаки обратилась в дежурную часть отделения полиции с заявлением. Участковые уполномоченные изъяли труп собаки и деревянную биту. Экспертиза показала, что смерть животного наступила мгновенно из-за сильного удара по голове."В отношении жителя Полесска по материалам участковых уполномоченных полиции ОП (отделение полиции – ред.) по Полесскому району органами дознания возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины по части 1 статьи 167 Уголовного кодекса РФ (умышленное уничтожение имущества), - говорится в сообщении.Максимальное наказание по этой статье - до двух лет лишения свободы. В полиции отметили, что расследование продолжается, подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

https://ria.ru/20200521/1571766722.html

https://ria.ru/20210412/svyaschennik-1727856283.html

россия

полесский район

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россия, полесский район, полесск, происшествия