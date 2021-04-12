https://ria.ru/20210412/kentavr-nauka-1727064145.html

Космическое белье: что у космонавтов под скафандром

Космическое белье: что у космонавтов под скафандром

В космосе нет времен года и одежды на каждый новый сезон, зато требования к качеству изделий строже, чем в модных домах с мировыми именами. Сегодня специалистов РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T09:00

2021-04-12T09:00

2021-04-12T09:00

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727050715_0:0:3004:1691_1920x0_80_0_0_45285ba6c8e7d2118eac2300573e413f.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В космосе нет времен года и одежды на каждый новый сезон, зато требования к качеству изделий строже, чем в модных домах с мировыми именами. Сегодня специалистов международной космической станции (МКС) "одевают" три страны: Америка, Япония и Россия. Какой должна быть одежда для тех, кто отправится к звездам, к 60-летию первого полета человека в космос РИА Новости рассказала Светлана Крютченко, генеральный директор компании "Кентавр-Наука", где производят эти особенные вещи.Мода в космосеНа каждое изделие, которое будут носить космонавты, неважно, на махровые носки, шорты или футболку заводят толстую папку с документами. Одежду описывают во всех подробностях: свойства ткани, швы, красители. В таких условиях не может быть привычного нам дизайнерского "полета фантазии", но производители все-таки работают с цветом и пожеланиями космонавтов. Изделия изготавливают по индивидуальным меркам каждого члена экипажа. В работе с цветом изделия конструкторы учитывают влияние различных цветов на психику человека, а также пожелания самих космонавтов. В целом в космосе существует единственная тенденция моды всех сезонов – сделать максимально легкое и функциональное изделие."Разнообразие цветовой гаммы белья и одежды позволяет в замкнутом объеме станции поддерживать психологическое состояние операторов на необходимом эмоциональном уровне. Существует целая теория бортовой колористики. В наших каталогах более 35 цветов", – объяснила Крютченко.В настоящее время ассортимент повседневной одежды, поставляемой на борт МКС российской стороной, достаточно разнообразен, и космонавты могут заказывать набор одежды и белья с учетом индивидуальных вкусов и привычек. Например, для немецкого космонавта, физика Рейнхольда Эвольда создали снаряжение с большим количеством карманов. На станции у него не было своей каюты, и ему было удобно носить все свои вещи с собой. После полета довольный немец подарил разработчикам свою фотографию в том самом костюме с автографом "Этот космический костюм вашего коллектива выдержал испытание огнем в космосе на ура".Подготовка космической "коллекции"Российская сторона поставляет на борт МКС более 23 наименований одежды, белья, средств профилактики и средств обеспечения работы на борту. Из них половина не имеет аналогов в мире, отмечают эксперты.Перед отправкой на МКС изделия тщательно обеспыливают с помощью обычного пылесоса. Далее каждую вещь упаковывают в полиэтиленовый пакет, маркируют, указывают имя и фамилию космонавта. Пакет герметично заваривают с удалением излишков воздуха. Все комплекты одежды проходят обязательную проверку на рентгеновской установке для контроля отсутствия посторонних металлических предметов, например, булавок и иголок.Последняя "операция" в подготовке одежды к поставке – это стерилизация. Поскольку на МКС белье не стирают, то для поддержания гигиены космонавта комплект белья (футболка, трусы, носки) рекомендуют использовать в течение трех дней. Далее этот комплект можно использовать во время спортивных занятий, после чего белье утилизируют.Особенности материалов и производстваВ СССР во всех отраслях космонавтики использовали, как правило, отечественные материалы. Космонавтика была не только парадной витриной страны советов, но и серьезным производством. Материалы должны были поступать вовремя, чтобы не срывать программу исследований и миллионы бюджетных рублей не тратились впустую.В наше время, выбирая поставщика ткани, производители космического снаряжения опираются на требования к одежде космонавтов и экономическую целесообразность."Сегодня мы изготавливаем одежду из материалов зарубежных производителей. Это Белоруссия, Турция, Япония, Германия", – рассказала Светлана Крютченко.Большинство тканей и волокон, используемых в создании одежды для космических полетов, вполне "земные". Это хлопок, вискоза, спандекс, полиэфирные волокна. Космическая специфика достигается за счет высокого качества всех материалов и строгого контроля над всеми стадиями производства. Предпочтение, как правило, отдается натуральным материалам."В одежде используются ткани, содержащие хлопок. Так, белье, рубашки поло, носки изготавливаются из материалов, содержащих 100% хлопок. Комбинезоны, брюки, шорты изготавливаются из тканей, содержащих, кроме хлопка, полиэфир. Хлопок обеспечивает гигиеничность, комфортность изделия, а полиэфир придает изделию форму, улучшает внешний вид", – отметила Крютченко.Свои требования в индустрии есть и к красителям: после окрашивания ткань не должна выделять вредных для здоровья веществ или неприятно пахнуть.Главная особенность производства одежды для космических полетов – это строжайший контроль качества каждого изделия на всех этапах его производства. Специалисты тщательно отбирают и контролируют все: от качества материалов и нитей, качества используемых застежек-молний и пуговиц до качества швов в готовом изделии.Строго проверяются линейные размеры каждого изделия. Все изделия одного размера должны быть абсолютно идентичны. Например, две рубашки "поло", сшитых по одним лекалам, должны быть такими же одинаковыми, как два автоматных патрона одного калибра.

https://ria.ru/20200412/1569904173.html

https://ria.ru/20210208/mks-1596467767.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука