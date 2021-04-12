Задержанный на Камчатке теплоход "Порт Мэй" пополнит запасы в порту
ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Российское судно "Порт Мэй", которое ранее было задержано на Камчатке после жалоб экипажа на долги по зарплате, прибыло в порт Петропавловска-Камчатского, где его обеспечат топливом и продуктами, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.
Ранее он сообщал, что моряки пожаловались на долг в 1,85 миллиона рублей. Судно стояло на внутреннем рейде Тиличек залива Корф на севере Камчатки, оно должно было выйти в Находку Приморского края, но портовый контроль задержал его до полного погашения долга. Моряки сообщали о заканчивающихся запасах провизии, воды и топлива. В пятницу судно вынуждено было укрыться в одной из бухт от шторма, капитан запросил порт для пополнения запасов на борту. В воскресенье судно отправилось в порт Петропавловска-Камчатского, где, по словам Суханова, должен решаться вопрос с долгами по зарплате и с запасами на борту.
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"Только что пришли на рейд Петропавловска. Будут обеспечены топливом и продуктами. Капитан подал аварийную", - отметил Суханов.
Капитан теплохода ранее сообщал о технической невозможности судна следовать в порт Находка: в шторм был потерян левый якорь, состояние оставшегося правого якоря неудовлетворительное, вышел из строя стартер динамо-машины, спасательные плоты и гидротермокостюмы – в плохом состоянии, судовая система пожарной сигнализации – в нерабочем состоянии.
В прошлом году капитан порта Находки задержал "Порт Мэй" из-за долга судовладельца перед моряками в 4 миллиона рублей. Экипаж судна также жаловался на плохое обеспечение судна продуктами питания. Суханов тогда рассказывал, что массовые заявления от моряков о задержках заработной платы на судах компании "Вип Строй Холдинг" начали поступать в ДВРО РПСМ еще три года назад.
Теплоход "Порт Мэй" под флагом России принадлежит ООО "Вип Строй Холдинг" из Южно-Сахалинска. Порт приписки - порт Холмск.
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