https://ria.ru/20210412/kamchatka-1727835571.html

Задержанный на Камчатке теплоход "Порт Мэй" пополнит запасы в порту

Задержанный на Камчатке теплоход "Порт Мэй" пополнит запасы в порту

Российское судно "Порт Мэй", которое ранее было задержано на Камчатке после жалоб экипажа на долги по зарплате, прибыло в порт Петропавловска-Камчатского, где... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T08:51

2021-04-12T08:51

2021-04-12T08:51

россия

николай суханов

южно-сахалинск

камчатский край

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Российское судно "Порт Мэй", которое ранее было задержано на Камчатке после жалоб экипажа на долги по зарплате, прибыло в порт Петропавловска-Камчатского, где его обеспечат топливом и продуктами, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.Ранее он сообщал, что моряки пожаловались на долг в 1,85 миллиона рублей. Судно стояло на внутреннем рейде Тиличек залива Корф на севере Камчатки, оно должно было выйти в Находку Приморского края, но портовый контроль задержал его до полного погашения долга. Моряки сообщали о заканчивающихся запасах провизии, воды и топлива. В пятницу судно вынуждено было укрыться в одной из бухт от шторма, капитан запросил порт для пополнения запасов на борту. В воскресенье судно отправилось в порт Петропавловска-Камчатского, где, по словам Суханова, должен решаться вопрос с долгами по зарплате и с запасами на борту."Только что пришли на рейд Петропавловска. Будут обеспечены топливом и продуктами. Капитан подал аварийную", - отметил Суханов.Капитан теплохода ранее сообщал о технической невозможности судна следовать в порт Находка: в шторм был потерян левый якорь, состояние оставшегося правого якоря неудовлетворительное, вышел из строя стартер динамо-машины, спасательные плоты и гидротермокостюмы – в плохом состоянии, судовая система пожарной сигнализации – в нерабочем состоянии.В прошлом году капитан порта Находки задержал "Порт Мэй" из-за долга судовладельца перед моряками в 4 миллиона рублей. Экипаж судна также жаловался на плохое обеспечение судна продуктами питания. Суханов тогда рассказывал, что массовые заявления от моряков о задержках заработной платы на судах компании "Вип Строй Холдинг" начали поступать в ДВРО РПСМ еще три года назад.Теплоход "Порт Мэй" под флагом России принадлежит ООО "Вип Строй Холдинг" из Южно-Сахалинска. Порт приписки - порт Холмск.

https://ria.ru/20210406/teplokhod-1727029273.html

https://ria.ru/20200323/1568993187.html

россия

южно-сахалинск

камчатский край

приморский край

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россия, николай суханов, южно-сахалинск, камчатский край, приморский край, общество