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Зариф заявил о праве Ирана на все меры для защиты своих интересов
Зариф заявил о праве Ирана на все меры для защиты своих интересов
Иран оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты своих граждан, интересов и объектов, написал глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф в письме... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T21:51
2021-04-12T22:25
мид ирана
израиль
в мире
мохаммад джавад зариф
иран
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ООН, 12 апр – РИА Новости. Иран оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты своих граждан, интересов и объектов, написал глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф в письме генсеку ООН Антониу Гутеррешу."Исламская Республика Иран оставляет за собой право в соответствии с международным правом принимать все необходимые меры для защиты своих граждан, интересов и объектов от любых террористических или подрывных действий", - говорится в письме, копия которого есть в распоряжении РИА Новости."Помня о длительном опыте проведения израильским режимом диверсионных операций против нашей мирной ядерной деятельности, в том числе о трусливом убийстве нескольких иранских ядерных и других ученых в последние годы, а также о совместной американо-израильской кибероперации против ядерных объектов Ирана с использованием вредоносного компьютерного вируса, известного как Stuxnet, международное сообщество должно решительно осудить этот акт ядерного терроризма и привлечь виновных и их сообщников к ответственности", - отмечает министр.По его словам, совершенный теракт угрожает дальнейшей дестабилизацией и без того напряженного региона.При этом он подчеркнул, что последний "акт ядерного терроризма только укрепит" решимость Ирана, который заменит все поврежденные центрифуги на еще более совершенные. "Даже самые безумные преступники … скоро поймут, что они никогда не должны угрожать иранцам", - добавил он.В воскресенье иранская сторона сообщила, что на данном ядерном объекте была зафиксирована авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
https://ria.ru/20210412/iran-1727843985.html
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мид ирана, израиль, в мире, мохаммад джавад зариф, иран

Зариф заявил о праве Ирана на все меры для защиты своих интересов

21:51 12.04.2021 (обновлено: 22:25 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновМинистр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ООН, 12 апр – РИА Новости. Иран оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты своих граждан, интересов и объектов, написал глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф в письме генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
"Исламская Республика Иран оставляет за собой право в соответствии с международным правом принимать все необходимые меры для защиты своих граждан, интересов и объектов от любых террористических или подрывных действий", - говорится в письме, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
"Помня о длительном опыте проведения израильским режимом диверсионных операций против нашей мирной ядерной деятельности, в том числе о трусливом убийстве нескольких иранских ядерных и других ученых в последние годы, а также о совместной американо-израильской кибероперации против ядерных объектов Ирана с использованием вредоносного компьютерного вируса, известного как Stuxnet, международное сообщество должно решительно осудить этот акт ядерного терроризма и привлечь виновных и их сообщников к ответственности", - отмечает министр.
По его словам, совершенный теракт угрожает дальнейшей дестабилизацией и без того напряженного региона.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 09:55
Глава МИД Ирана обвинил Израиль в "диверсии" на ядерном объекте в Натанзе
При этом он подчеркнул, что последний "акт ядерного терроризма только укрепит" решимость Ирана, который заменит все поврежденные центрифуги на еще более совершенные. "Даже самые безумные преступники … скоро поймут, что они никогда не должны угрожать иранцам", - добавил он.
В воскресенье иранская сторона сообщила, что на данном ядерном объекте была зафиксирована авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Если в кране нет тяжелой воды. Или кто атаковал ядерный объект в Иране - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 17:26Акценты
Если в кране нет тяжелой воды. Или кто атаковал ядерный объект в Иране
 
МИД ИранаИзраильВ миреМохаммад Джавад ЗарифИран
 
 
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