https://ria.ru/20210412/iran-1727897248.html
В Евросоюзе прокомментировали инцидент на ядерном объекте в Иране
В Евросоюзе прокомментировали инцидент на ядерном объекте в Иране
Европейский союз крайне озабочен информацией об инциденте на ядерном объекте в Иране и считает необходимым полностью прояснить все его обстоятельства, сообщил... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T13:53
2021-04-12T13:53
2021-04-12T13:53
мохаммад джавад зариф
брюссель
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али акбар салехи
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БРЮССЕЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Европейский союз крайне озабочен информацией об инциденте на ядерном объекте в Иране и считает необходимым полностью прояснить все его обстоятельства, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано."ЕС знает об этом инциденте, мы очень обеспокоены этой информацией. Необходимо прояснить, что случилось. Мы отвергаем любые действия, которые могут ослабить или нивелировать усилия по урегулированию иранской проблемы. Необходимо прояснить все обстоятельства этого инцидента", - сказал Стано.Пока, по его словам, циркулируют различные интерпретации случившегося. "Самое главное для нас – получить факты. И при наличии этих фактов мы сможем решить, какие делать заявления и предпринимать действия", - добавил представитель.В воскресенье иранская сторона сообщила, что на ядерном объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.В понедельник Салехи сообщил, что диверсия на объекте в Натанзе не привела к прекращению процесса обогащения урана на объекте, производственные мощности которого планируется увеличить на 50%.
https://ria.ru/20210412/iran-1727880403.html
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мохаммад джавад зариф, брюссель, мид ирана, али акбар салехи, иран, израиль, в мире
БРЮССЕЛЬ, 12 апр – РИА Новости.
Европейский союз крайне озабочен информацией об инциденте на ядерном объекте в Иране
и считает необходимым полностью прояснить все его обстоятельства, сообщил на брифинге в Брюсселе
представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.
"ЕС знает об этом инциденте, мы очень обеспокоены этой информацией. Необходимо прояснить, что случилось. Мы отвергаем любые действия, которые могут ослабить или нивелировать усилия по урегулированию иранской проблемы. Необходимо прояснить все обстоятельства этого инцидента", - сказал Стано.
Пока, по его словам, циркулируют различные интерпретации случившегося. "Самое главное для нас – получить факты. И при наличии этих фактов мы сможем решить, какие делать заявления и предпринимать действия", - добавил представитель.
В воскресенье иранская сторона сообщила, что на ядерном объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи
назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля
к инциденту заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф
.
В понедельник Салехи сообщил, что диверсия на объекте в Натанзе не привела к прекращению процесса обогащения урана на объекте, производственные мощности которого планируется увеличить на 50%.