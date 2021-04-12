Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210412/iran-1727897248.html
В Евросоюзе прокомментировали инцидент на ядерном объекте в Иране
В Евросоюзе прокомментировали инцидент на ядерном объекте в Иране
Европейский союз крайне озабочен информацией об инциденте на ядерном объекте в Иране и считает необходимым полностью прояснить все его обстоятельства, сообщил... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T13:53
2021-04-12T13:53
мохаммад джавад зариф
брюссель
мид ирана
али акбар салехи
иран
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Европейский союз крайне озабочен информацией об инциденте на ядерном объекте в Иране и считает необходимым полностью прояснить все его обстоятельства, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано."ЕС знает об этом инциденте, мы очень обеспокоены этой информацией. Необходимо прояснить, что случилось. Мы отвергаем любые действия, которые могут ослабить или нивелировать усилия по урегулированию иранской проблемы. Необходимо прояснить все обстоятельства этого инцидента", - сказал Стано.Пока, по его словам, циркулируют различные интерпретации случившегося. "Самое главное для нас – получить факты. И при наличии этих фактов мы сможем решить, какие делать заявления и предпринимать действия", - добавил представитель.В воскресенье иранская сторона сообщила, что на ядерном объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.В понедельник Салехи сообщил, что диверсия на объекте в Натанзе не привела к прекращению процесса обогащения урана на объекте, производственные мощности которого планируется увеличить на 50%.
https://ria.ru/20210412/iran-1727880403.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210411/iran-1727756278.html
брюссель
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мохаммад джавад зариф, брюссель, мид ирана, али акбар салехи, иран, израиль, в мире

В Евросоюзе прокомментировали инцидент на ядерном объекте в Иране

13:53 12.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Европейский союз крайне озабочен информацией об инциденте на ядерном объекте в Иране и считает необходимым полностью прояснить все его обстоятельства, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.
"ЕС знает об этом инциденте, мы очень обеспокоены этой информацией. Необходимо прояснить, что случилось. Мы отвергаем любые действия, которые могут ослабить или нивелировать усилия по урегулированию иранской проблемы. Необходимо прояснить все обстоятельства этого инцидента", - сказал Стано.
Центрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 12:27
В МАГАТЭ прокомментировали инцидент на ядерном объекте в Иране
Пока, по его словам, циркулируют различные интерпретации случившегося. "Самое главное для нас – получить факты. И при наличии этих фактов мы сможем решить, какие делать заявления и предпринимать действия", - добавил представитель.
В воскресенье иранская сторона сообщила, что на ядерном объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
В понедельник Салехи сообщил, что диверсия на объекте в Натанзе не привела к прекращению процесса обогащения урана на объекте, производственные мощности которого планируется увеличить на 50%.
В первом приближении. США и Иран нащупали общую Вену - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
11 апреля, 10:34
В Иране прокомментировали аварию на ядерном объекте в Натанзе
 
Мохаммад Джавад ЗарифБрюссельМИД ИранаАли Акбар СалехиИранИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:16Стрельбу по полицейским в школе в Ноксвилле открыл ученик
03:57Врач объяснила, почему COVID-19 у пожилых может протекать в тяжелой форме
03:48Зеленский: активность России станет проверкой отношений Запада и Киева
03:28Савченко рассказала об обмане участников конфликта в Донбассе
03:22В тверском УФСИН прокомментировали информацию о голодовке Шестуна
03:18В ЛДПР предложили повысить базовый оклад учителя
03:16В Хорватии будут вакцинировать работников турсектора
03:14Крым готов заменить турецкие курорты на майские праздники
03:04Росгидромет предупредил об ускорении потепления климата в России
02:29В Японии решили слить в море воду с АЭС "Фукусима-1"
02:27Иран рассказал о замене поврежденных центрифуг в Натанзе после диверсии
02:22ОАЭ почтили память о первом полете Гагарина в космос
02:17Специалист научил, как распознать поддельные сигареты
02:12Назван способ продлить срок жизни ноутбуку
02:03Белорусская оппозиционная партия сообщила о задержании своего лидера
01:52Глава офиса Зеленского посетовал на отсутствие у Украины ЗРК Patriot
01:43В Пензенской области экс-депутат облил односельчанина соляркой и поджег
01:35Ранг пожара в здании "Невской мануфактуры" в Петербурге понизили
01:20Психолог назвал привычки, которые мешают стать богатым
01:15Лавров выступил за отказ России от западных платежных систем
Лента новостейМолния