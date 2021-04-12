https://ria.ru/20210412/iran-1727880403.html

В МАГАТЭ прокомментировали инцидент на ядерном объекте в Иране

В МАГАТЭ прокомментировали инцидент на ядерном объекте в Иране

Международное агентство по атомной энергии находится в контакте с иранскими властями по поводу аварии на заводе по обогащению урана в Натанзе, сообщил в... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T12:27

2021-04-12T12:27

2021-04-12T12:27

взрыв на ядерном объекте в иране

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

хасан роухани

дональд трамп

мид ирана

мид германии

магатэ

али акбар салехи

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ВЕНА, 12 апр - РИА Новости, Маргарита Костив. Международное агентство по атомной энергии находится в контакте с иранскими властями по поводу аварии на заводе по обогащению урана в Натанзе, сообщил в понедельник РИА Новости представитель МАГАТЭ Фредрик Даль.Утром в воскресенье Организация по атомной энергии Ирана заявила, что в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана, никто не пострадал, загрязнения окружающей среды нет, причины происшествия устанавливаются. Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является нападением и проявлением "ядерного терроризма"."Мы знаем о вчерашних сообщениях СМИ о событии, затронувшем Натанз, и находимся в контакте с иранскими властями по поводу этих сообщений", - сообщил Даль.В понедельник официальный представитель МИД Ирана Хатиб Зада заявил, что диверсия на ядерном объекте в Натанзе была организована с целью помешать переговорам по ядерной программе. По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, из Ирана звучат сигналы, которые не являются позитивным вкладом в процесс восстановления обязательств по СВПД.Заседание совместной комиссии по СВПД на уровне политических директоров прошло в столице Австрии в очном формате на минувшей неделе, непрямые переговоры с Ираном возобновятся в середине начавшейся недели.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.В субботу президент Ирана Хасан Роухани заявил, что запущен каскад мощных центрифуг поколения IR-6.

https://radiosputnik.ria.ru/20210412/iran-1727843800.html

https://ria.ru/20210406/sanktsii-1727107818.html

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