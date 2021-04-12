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В МАГАТЭ прокомментировали инцидент на ядерном объекте в Иране
В МАГАТЭ прокомментировали инцидент на ядерном объекте в Иране
Международное агентство по атомной энергии находится в контакте с иранскими властями по поводу аварии на заводе по обогащению урана в Натанзе, сообщил в... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T12:27
2021-04-12T12:27
взрыв на ядерном объекте в иране
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
хасан роухани
дональд трамп
мид ирана
мид германии
магатэ
али акбар салехи
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ВЕНА, 12 апр - РИА Новости, Маргарита Костив. Международное агентство по атомной энергии находится в контакте с иранскими властями по поводу аварии на заводе по обогащению урана в Натанзе, сообщил в понедельник РИА Новости представитель МАГАТЭ Фредрик Даль.Утром в воскресенье Организация по атомной энергии Ирана заявила, что в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана, никто не пострадал, загрязнения окружающей среды нет, причины происшествия устанавливаются. Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является нападением и проявлением "ядерного терроризма"."Мы знаем о вчерашних сообщениях СМИ о событии, затронувшем Натанз, и находимся в контакте с иранскими властями по поводу этих сообщений", - сообщил Даль.В понедельник официальный представитель МИД Ирана Хатиб Зада заявил, что диверсия на ядерном объекте в Натанзе была организована с целью помешать переговорам по ядерной программе. По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, из Ирана звучат сигналы, которые не являются позитивным вкладом в процесс восстановления обязательств по СВПД.Заседание совместной комиссии по СВПД на уровне политических директоров прошло в столице Австрии в очном формате на минувшей неделе, непрямые переговоры с Ираном возобновятся в середине начавшейся недели.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.В субботу президент Ирана Хасан Роухани заявил, что запущен каскад мощных центрифуг поколения IR-6.
https://radiosputnik.ria.ru/20210412/iran-1727843800.html
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взрыв на ядерном объекте в иране, россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), хасан роухани, дональд трамп, мид ирана, мид германии, магатэ, али акбар салехи, тегеран (город), сша, в мире

В МАГАТЭ прокомментировали инцидент на ядерном объекте в Иране

12:27 12.04.2021
 
© AP Photo / Atomic Energy Organization of IranЦентрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе
Центрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© AP Photo / Atomic Energy Organization of Iran
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ВЕНА, 12 апр - РИА Новости, Маргарита Костив. Международное агентство по атомной энергии находится в контакте с иранскими властями по поводу аварии на заводе по обогащению урана в Натанзе, сообщил в понедельник РИА Новости представитель МАГАТЭ Фредрик Даль.
Утром в воскресенье Организация по атомной энергии Ирана заявила, что в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана, никто не пострадал, загрязнения окружающей среды нет, причины происшествия устанавливаются. Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является нападением и проявлением "ядерного терроризма".
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"Мы знаем о вчерашних сообщениях СМИ о событии, затронувшем Натанз, и находимся в контакте с иранскими властями по поводу этих сообщений", - сообщил Даль.
В понедельник официальный представитель МИД Ирана Хатиб Зада заявил, что диверсия на ядерном объекте в Натанзе была организована с целью помешать переговорам по ядерной программе. По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, из Ирана звучат сигналы, которые не являются позитивным вкладом в процесс восстановления обязательств по СВПД.
Заседание совместной комиссии по СВПД на уровне политических директоров прошло в столице Австрии в очном формате на минувшей неделе, непрямые переговоры с Ираном возобновятся в середине начавшейся недели.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.
В субботу президент Ирана Хасан Роухани заявил, что запущен каскад мощных центрифуг поколения IR-6.
 
Взрыв на ядерном объекте в ИранеРоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Хасан РоуханиДональд ТрампМИД ИранаМИД ГерманииМАГАТЭАли Акбар СалехиТегеран (город)СШАВ мире
 
 
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