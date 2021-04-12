В МАГАТЭ прокомментировали инцидент на ядерном объекте в Иране
© AP Photo / Atomic Energy Organization of IranЦентрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе
© AP Photo / Atomic Energy Organization of Iran
ВЕНА, 12 апр - РИА Новости, Маргарита Костив. Международное агентство по атомной энергии находится в контакте с иранскими властями по поводу аварии на заводе по обогащению урана в Натанзе, сообщил в понедельник РИА Новости представитель МАГАТЭ Фредрик Даль.
Утром в воскресенье Организация по атомной энергии Ирана заявила, что в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана, никто не пострадал, загрязнения окружающей среды нет, причины происшествия устанавливаются. Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является нападением и проявлением "ядерного терроризма".
"Мы знаем о вчерашних сообщениях СМИ о событии, затронувшем Натанз, и находимся в контакте с иранскими властями по поводу этих сообщений", - сообщил Даль.
В понедельник официальный представитель МИД Ирана Хатиб Зада заявил, что диверсия на ядерном объекте в Натанзе была организована с целью помешать переговорам по ядерной программе. По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, из Ирана звучат сигналы, которые не являются позитивным вкладом в процесс восстановления обязательств по СВПД.
Заседание совместной комиссии по СВПД на уровне политических директоров прошло в столице Австрии в очном формате на минувшей неделе, непрямые переговоры с Ираном возобновятся в середине начавшейся недели.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
6 апреля, 22:14Госдеп ответил на требования Ирана отменить санкции
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.
В субботу президент Ирана Хасан Роухани заявил, что запущен каскад мощных центрифуг поколения IR-6.