https://ria.ru/20210412/iran-1727848033.html

Тегеран назвал цель "атаки" на ядерный объект в Натанзе

Тегеран назвал цель "атаки" на ядерный объект в Натанзе

Диверсия на ядерном объекте в Натанзе была организована с целью помешать переговорам по ядерной программе, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T10:27

2021-04-12T10:27

2021-04-12T10:50

взрыв на ядерном объекте в иране

мид ирана

иран

израиль

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ТЕГЕРАН, 12 апр - РИА Новости. Диверсия на ядерном объекте в Натанзе была организована с целью помешать переговорам по ядерной программе, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде на пресс-конференции в понедельник.Утром в воскресенье Организация по атомной энергии Ирана заявила, что в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана, никто не пострадал, загрязнения окружающей среды нет, причины происшествия устанавливаются. Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является нападением и проявлением "ядерного терроризма".Израильская телерадиокомпания "Кан" со ссылкой на "источники в разведке" сообщила, что за инцидентом на объекте в Натанзе якобы стоит Израиль. К кибератаке на ядерный объект, как утверждается, причастен "Моссад". Впоследствии неназванный американский источник подтвердил газете New York Times сообщения о причастности Израиля к произошедшему.По словам представителя иранского МИД, в результате происшествия были повреждены центрифуги класса iR1. "Ответ Израилю поступит в нужное время, в нужном месте", - добавил он."Если цель атаки на Натанзе - затормозить наше ядерное производство, значит, цель не достигнута", - отметил Хатибзаде.Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в понедельник заявил, что подобные диверсии Израиля являются "попыткой отомстить иранскому народу за успех в переговорах по снятию односторонних санкций".

https://ria.ru/20210412/iran-1727841588.html

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взрыв на ядерном объекте в иране, мид ирана, иран, израиль, в мире