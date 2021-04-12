Тегеран назвал цель "атаки" на ядерный объект в Натанзе
10:27 12.04.2021 (обновлено: 10:50 12.04.2021)
ТЕГЕРАН, 12 апр - РИА Новости. Диверсия на ядерном объекте в Натанзе была организована с целью помешать переговорам по ядерной программе, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде на пресс-конференции в понедельник.
Утром в воскресенье Организация по атомной энергии Ирана заявила, что в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана, никто не пострадал, загрязнения окружающей среды нет, причины происшествия устанавливаются. Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является нападением и проявлением "ядерного терроризма".
"Целью диверсии в Натанзе является попытка помешать переговорам по ядерной программе",- сказал Хатибзаде.
Израильская телерадиокомпания "Кан" со ссылкой на "источники в разведке" сообщила, что за инцидентом на объекте в Натанзе якобы стоит Израиль. К кибератаке на ядерный объект, как утверждается, причастен "Моссад". Впоследствии неназванный американский источник подтвердил газете New York Times сообщения о причастности Израиля к произошедшему.
По словам представителя иранского МИД, в результате происшествия были повреждены центрифуги класса iR1. "Ответ Израилю поступит в нужное время, в нужном месте", - добавил он.
"Если цель атаки на Натанзе - затормозить наше ядерное производство, значит, цель не достигнута", - отметил Хатибзаде.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в понедельник заявил, что подобные диверсии Израиля являются "попыткой отомстить иранскому народу за успех в переговорах по снятию односторонних санкций".