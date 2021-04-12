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Тегеран назвал цель "атаки" на ядерный объект в Натанзе
Тегеран назвал цель "атаки" на ядерный объект в Натанзе
Диверсия на ядерном объекте в Натанзе была организована с целью помешать переговорам по ядерной программе, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T10:27
2021-04-12T10:50
взрыв на ядерном объекте в иране
мид ирана
иран
израиль
в мире
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ТЕГЕРАН, 12 апр - РИА Новости. Диверсия на ядерном объекте в Натанзе была организована с целью помешать переговорам по ядерной программе, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде на пресс-конференции в понедельник.Утром в воскресенье Организация по атомной энергии Ирана заявила, что в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана, никто не пострадал, загрязнения окружающей среды нет, причины происшествия устанавливаются. Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является нападением и проявлением "ядерного терроризма".Израильская телерадиокомпания "Кан" со ссылкой на "источники в разведке" сообщила, что за инцидентом на объекте в Натанзе якобы стоит Израиль. К кибератаке на ядерный объект, как утверждается, причастен "Моссад". Впоследствии неназванный американский источник подтвердил газете New York Times сообщения о причастности Израиля к произошедшему.По словам представителя иранского МИД, в результате происшествия были повреждены центрифуги класса iR1. "Ответ Израилю поступит в нужное время, в нужном месте", - добавил он."Если цель атаки на Натанзе - затормозить наше ядерное производство, значит, цель не достигнута", - отметил Хатибзаде.Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в понедельник заявил, что подобные диверсии Израиля являются "попыткой отомстить иранскому народу за успех в переговорах по снятию односторонних санкций".
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взрыв на ядерном объекте в иране, мид ирана, иран, израиль, в мире

Тегеран назвал цель "атаки" на ядерный объект в Натанзе

10:27 12.04.2021 (обновлено: 10:50 12.04.2021)
 
© REUTERS / Raheb HomavandiЯдерный объект Ирана в Натанзе
Ядерный объект Ирана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© REUTERS / Raheb Homavandi
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ТЕГЕРАН, 12 апр - РИА Новости. Диверсия на ядерном объекте в Натанзе была организована с целью помешать переговорам по ядерной программе, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде на пресс-конференции в понедельник.
Утром в воскресенье Организация по атомной энергии Ирана заявила, что в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана, никто не пострадал, загрязнения окружающей среды нет, причины происшествия устанавливаются. Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является нападением и проявлением "ядерного терроризма".

"Целью диверсии в Натанзе является попытка помешать переговорам по ядерной программе",- сказал Хатибзаде.

Израильская телерадиокомпания "Кан" со ссылкой на "источники в разведке" сообщила, что за инцидентом на объекте в Натанзе якобы стоит Израиль. К кибератаке на ядерный объект, как утверждается, причастен "Моссад". Впоследствии неназванный американский источник подтвердил газете New York Times сообщения о причастности Израиля к произошедшему.
Центрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
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В Иране пообещали отомстить Израилю за атаку на ядерный объект
По словам представителя иранского МИД, в результате происшествия были повреждены центрифуги класса iR1. "Ответ Израилю поступит в нужное время, в нужном месте", - добавил он.
"Если цель атаки на Натанзе - затормозить наше ядерное производство, значит, цель не достигнута", - отметил Хатибзаде.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в понедельник заявил, что подобные диверсии Израиля являются "попыткой отомстить иранскому народу за успех в переговорах по снятию односторонних санкций".
 
Взрыв на ядерном объекте в ИранеМИД ИранаИранИзраильВ мире
 
 
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