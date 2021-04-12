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Глава МИД Ирана обвинил Израиль в "диверсии" на ядерном объекте в Натанзе
Глава МИД Ирана обвинил Израиль в "диверсии" на ядерном объекте в Натанзе
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил Израиль в проведении диверсии на ядерном объекте в Натанзе, сообщает иранское агентство ИРНА. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T09:55
2021-04-12T10:31
али акбар салехи
иран
израиль
в мире
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БЕЙРУТ, 12 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил Израиль в проведении диверсии на ядерном объекте в Натанзе, сообщает иранское агентство ИРНА.Утром в воскресенье Организация по атомной энергии Ирана заявила, что в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана, никто не пострадал, загрязнения окружающей среды нет, причины происшествия устанавливаются. Позднее вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является нападением и проявлением "ядерного терроризма". Газета New York Times со ссылкой на источник в американской администрации сообщила, что Израиль устроил взрыв на иранском ядерном объекте в Натанзе."Сионисты хотят отомстить иранскому народу в ответ на успех в процессе снятия санкций, наш ответ дойдет до самих сионистов",- цитирует агентство слова Зарифа, сказанные на собрании с национальной и внешнеполитической комиссией парламента.По словам главы иранского МИД, Израиль "открыто заявил, что не даст нам продвинуться в вопросе снятия санкций". "И он считает, что преуспел в этом. Нашим ответом станет очередной прорыв в ядерном развитии", - приводит агентство слова Зарифа.Он заверил, что Иран усовершенствует объект в Натанзе и сделает его еще более технологичным и производительным."Диверсия в Натанзе не ослабит нашу позицию в переговорах. Пусть стороны переговоров знают, что реактор в Натанзе будет оснащен более совершенными центрифугами и возможностями высокого обогащения", - добавил глава МИД Ирана.
https://ria.ru/20210412/iran-1727841588.html
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али акбар салехи, иран, израиль, в мире

Глава МИД Ирана обвинил Израиль в "диверсии" на ядерном объекте в Натанзе

09:55 12.04.2021 (обновлено: 10:31 12.04.2021)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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БЕЙРУТ, 12 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил Израиль в проведении диверсии на ядерном объекте в Натанзе, сообщает иранское агентство ИРНА.
Утром в воскресенье Организация по атомной энергии Ирана заявила, что в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана, никто не пострадал, загрязнения окружающей среды нет, причины происшествия устанавливаются. Позднее вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является нападением и проявлением "ядерного терроризма". Газета New York Times со ссылкой на источник в американской администрации сообщила, что Израиль устроил взрыв на иранском ядерном объекте в Натанзе.
Центрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
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"Сионисты хотят отомстить иранскому народу в ответ на успех в процессе снятия санкций, наш ответ дойдет до самих сионистов",- цитирует агентство слова Зарифа, сказанные на собрании с национальной и внешнеполитической комиссией парламента.
По словам главы иранского МИД, Израиль "открыто заявил, что не даст нам продвинуться в вопросе снятия санкций". "И он считает, что преуспел в этом. Нашим ответом станет очередной прорыв в ядерном развитии", - приводит агентство слова Зарифа.
Он заверил, что Иран усовершенствует объект в Натанзе и сделает его еще более технологичным и производительным.
"Диверсия в Натанзе не ослабит нашу позицию в переговорах. Пусть стороны переговоров знают, что реактор в Натанзе будет оснащен более совершенными центрифугами и возможностями высокого обогащения", - добавил глава МИД Ирана.
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