https://ria.ru/20210412/iran-1727843985.html

Глава МИД Ирана обвинил Израиль в "диверсии" на ядерном объекте в Натанзе

Глава МИД Ирана обвинил Израиль в "диверсии" на ядерном объекте в Натанзе

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил Израиль в проведении диверсии на ядерном объекте в Натанзе, сообщает иранское агентство ИРНА. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T09:55

2021-04-12T09:55

2021-04-12T10:31

али акбар салехи

иран

израиль

в мире

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БЕЙРУТ, 12 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил Израиль в проведении диверсии на ядерном объекте в Натанзе, сообщает иранское агентство ИРНА.Утром в воскресенье Организация по атомной энергии Ирана заявила, что в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана, никто не пострадал, загрязнения окружающей среды нет, причины происшествия устанавливаются. Позднее вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является нападением и проявлением "ядерного терроризма". Газета New York Times со ссылкой на источник в американской администрации сообщила, что Израиль устроил взрыв на иранском ядерном объекте в Натанзе."Сионисты хотят отомстить иранскому народу в ответ на успех в процессе снятия санкций, наш ответ дойдет до самих сионистов",- цитирует агентство слова Зарифа, сказанные на собрании с национальной и внешнеполитической комиссией парламента.По словам главы иранского МИД, Израиль "открыто заявил, что не даст нам продвинуться в вопросе снятия санкций". "И он считает, что преуспел в этом. Нашим ответом станет очередной прорыв в ядерном развитии", - приводит агентство слова Зарифа.Он заверил, что Иран усовершенствует объект в Натанзе и сделает его еще более технологичным и производительным."Диверсия в Натанзе не ослабит нашу позицию в переговорах. Пусть стороны переговоров знают, что реактор в Натанзе будет оснащен более совершенными центрифугами и возможностями высокого обогащения", - добавил глава МИД Ирана.

https://ria.ru/20210412/iran-1727841588.html

https://ria.ru/20210411/postradavshiy-1727818267.html

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али акбар салехи, иран, израиль, в мире