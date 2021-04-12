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В Иране пообещали отомстить Израилю за атаку на ядерный объект
В Иране пообещали отомстить Израилю за атаку на ядерный объект
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил Израиль в проведении диверсии на ядерном объекте в Натанзе, Тегеран пообещал отомстить за это. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T09:52
2021-04-12T12:30
взрыв на ядерном объекте в иране
иран
израиль
в мире
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил Израиль в проведении диверсии на ядерном объекте в Натанзе, Тегеран пообещал отомстить за это.По словам дипломата, израильская сторона таким образом показывает, что не позволит Ирану продвинуться в вопросе снятия санкций."Сионисты хотят отомстить иранскому народу в ответ на успех в процессе снятия санкций, наш ответ дойдет до самих сионистов", — процитировало Зарифа агентство ИРНА.Официальный представитель ведомства Саид Хатибзаде назвал атаку "актом ядерного терроризма на иранской земле". Он добавил, что поврежденные центрифуги заменят на более передовые.Организация по атомной энергии Ирана 11 апреля заявила, что на заводе по обогащению урана в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества. Обесточены оказались подземные центрифуги. На их восстановление может потребоваться около года.По данным источников издания The New York Times, к атаке может быть причастна израильская разведка. Утверждается, что повреждения вызваны взрывом.Официальные лица Израиля инцидент пока не прокомментировали.Соглашение по ядерной программе ИранаВ 2015 году Иран согласовал с шестью странами (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) Совместный всеобъемлющий план действий, который предполагает снятие ограничений с Тегерана в обмен на отказ от обогащения урана в военных целях. Сделка не просуществовала до мая 2018-го, когда президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашения и восстановил жесткие санкции.Через год Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств, а в конце 2020-го власти приняли закон, который предполагает, что отмены санкций будут добиваться обратным способом — активизацией ядерной деятельности. Иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20 процентов (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67 процента), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг, некоторые из них уже запустили.
https://ria.ru/20210411/postradavshiy-1727818267.html
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взрыв на ядерном объекте в иране, иран, израиль, в мире

В Иране пообещали отомстить Израилю за атаку на ядерный объект

09:52 12.04.2021 (обновлено: 12:30 12.04.2021)
 
© AP Photo / Atomic Energy Organization of IranЦентрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе
Центрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© AP Photo / Atomic Energy Organization of Iran
Центрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил Израиль в проведении диверсии на ядерном объекте в Натанзе, Тегеран пообещал отомстить за это.
По словам дипломата, израильская сторона таким образом показывает, что не позволит Ирану продвинуться в вопросе снятия санкций.
"Сионисты хотят отомстить иранскому народу в ответ на успех в процессе снятия санкций, наш ответ дойдет до самих сионистов", — процитировало Зарифа агентство ИРНА.
Официальный представитель ведомства Саид Хатибзаде назвал атаку "актом ядерного терроризма на иранской земле". Он добавил, что поврежденные центрифуги заменят на более передовые.
Ядерный объект Ирана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
11 апреля, 23:26
Представитель Организации атомной энергии Ирана пострадал в Натанзе
Организация по атомной энергии Ирана 11 апреля заявила, что на заводе по обогащению урана в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества. Обесточены оказались подземные центрифуги. На их восстановление может потребоваться около года.
По данным источников издания The New York Times, к атаке может быть причастна израильская разведка. Утверждается, что повреждения вызваны взрывом.
Официальные лица Израиля инцидент пока не прокомментировали.

Соглашение по ядерной программе Ирана

В 2015 году Иран согласовал с шестью странами (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) Совместный всеобъемлющий план действий, который предполагает снятие ограничений с Тегерана в обмен на отказ от обогащения урана в военных целях. Сделка не просуществовала до мая 2018-го, когда президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашения и восстановил жесткие санкции.
Через год Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств, а в конце 2020-го власти приняли закон, который предполагает, что отмены санкций будут добиваться обратным способом — активизацией ядерной деятельности.
Иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20 процентов (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67 процента), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг, некоторые из них уже запустили.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 09:15
Нетаньяху заявил, что Иран стоит за взрывом на израильском корабле
 
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