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Для прогресса по иранской сделке нужно больше ясности, заявил Ульянов
Для прогресса по иранской сделке нужно больше ясности, заявил Ульянов
Для прогресса в восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану нужно больше ясности по вопросу отмены санкций США, заявил в... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T09:27
2021-04-12T09:27
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
хасан роухани
дональд трамп
михаил ульянов
магатэ
в мире
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Для прогресса в восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану нужно больше ясности по вопросу отмены санкций США, заявил в понедельник постпред РФ при МАГАТЭ, глава делегации РФ на переговорах совместной комиссии по СВПД Михаил Ульянов."Для обеспечения дальнейшего прогресса в деле восстановления СВПД необходимо больше ясности в отношении отмены антииранских санкций США. Это базовая предпосылка для достижения успеха. По ядерным аспектам (т.е. по тому, что требуется от Ирана) картина более или менее понятная", - написал Ульянов в Twitter.Заседание совместной комиссии по СВПД прошло в очном формате на уровне политических директоров на минувшей неделе в Вене, непрямые переговоры с Ираном возобновятся в середине начавшейся недели.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.В субботу президент Ирана Хасан Роухани заявил, что запущен каскад мощных центрифуг поколения IR-6.
https://ria.ru/20210410/sanktsii-1727642313.html
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), хасан роухани, дональд трамп, михаил ульянов, магатэ, в мире

Для прогресса по иранской сделке нужно больше ясности, заявил Ульянов

09:27 12.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Для прогресса в восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану нужно больше ясности по вопросу отмены санкций США, заявил в понедельник постпред РФ при МАГАТЭ, глава делегации РФ на переговорах совместной комиссии по СВПД Михаил Ульянов.
"Для обеспечения дальнейшего прогресса в деле восстановления СВПД необходимо больше ясности в отношении отмены антииранских санкций США. Это базовая предпосылка для достижения успеха. По ядерным аспектам (т.е. по тому, что требуется от Ирана) картина более или менее понятная", - написал Ульянов в Twitter.
Заседание совместной комиссии по СВПД прошло в очном формате на уровне политических директоров на минувшей неделе в Вене, непрямые переговоры с Ираном возобновятся в середине начавшейся недели.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.
В субботу президент Ирана Хасан Роухани заявил, что запущен каскад мощных центрифуг поколения IR-6.
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РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Хасан РоуханиДональд ТрампМихаил УльяновМАГАТЭВ мире
 
 
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