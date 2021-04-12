Для прогресса по иранской сделке нужно больше ясности, заявил Ульянов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Для прогресса в восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану нужно больше ясности по вопросу отмены санкций США, заявил в понедельник постпред РФ при МАГАТЭ, глава делегации РФ на переговорах совместной комиссии по СВПД Михаил Ульянов.
"Для обеспечения дальнейшего прогресса в деле восстановления СВПД необходимо больше ясности в отношении отмены антииранских санкций США. Это базовая предпосылка для достижения успеха. По ядерным аспектам (т.е. по тому, что требуется от Ирана) картина более или менее понятная", - написал Ульянов в Twitter.
Для обеспечения дальнейшего прогресса в деле восстановления #СВПД необходимо больше ясности в отношении отмены антииранских санкций #США. Это базовая предпосылка для достижения успеха. По ядерным аспектам (т.е. по тому, что требуется от #Иран) картина более или менее понятная.— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) April 12, 2021
Заседание совместной комиссии по СВПД прошло в очном формате на уровне политических директоров на минувшей неделе в Вене, непрямые переговоры с Ираном возобновятся в середине начавшейся недели.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
10 апреля, 00:29CША не готовы снять санкции с Ирана даже при возвращении к СВПД
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.
В субботу президент Ирана Хасан Роухани заявил, что запущен каскад мощных центрифуг поколения IR-6.
6 апреля, 22:14Госдеп ответил на требования Ирана отменить санкции