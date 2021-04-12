https://ria.ru/20210412/iran-1727836666.html

Москва призвала не драматизировать ситуацию вокруг переговоров по Ирану

Москва призвала не драматизировать ситуацию вокруг переговоров по Ирану

Москва призывает не драматизировать ситуацию вокруг переговоров по Ирану, в том числе по вопросу отмены санкций США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T09:08

2021-04-12T09:08

2021-04-12T09:34

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

дональд трамп

магатэ

али акбар салехи

сергей рябков

россия

москва

иран

сша

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Москва призывает не драматизировать ситуацию вокруг переговоров по Ирану, в том числе по вопросу отмены санкций США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.В пятницу высокопоставленный представитель госдепартамента США заявил, что требование Ирана снять все введенные после 2017 года санкции для Вашингтона неприемлемо. По его словам, если Тегеран будет настаивать на этом, то переговоры в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) могут зайти в тупик. На этой неделе должен начаться второй раунд консультаций "пятерки" и Ирана по ядерной сделке."Что касается проблематики санкций и вопросов, относящихся к возвращению Ирана к выполнению своих обязательств в рамках СВПД - все это элементы работы, которая ведется, здесь ничего не нужно драматизировать. Это все было предсказуемо, хорошо просчитывалось, обсуждалось по различным линиям на этапе подготовки к началу заседания в Вене",- сказал Рябков.Он напомнил, что на этой неделе работа будет продолжена. "Здесь нет оснований для беспокойства, никакого особенного тупика или затруднений не возникает, (это) рабочие моменты - стороны отрабатывают энергично свои подходы. Мы вносим вклад - политический и интеллектуальный - в нахождение развязок и выработку общего знаменателя", - отметил замминистра."Мы считаем, что мероприятия в рамках совместной комиссии, включая деятельность рабочих групп, на протяжении последних дней показали востребованность этого нового формата, наличие у него неплохих перспектив", - подчеркнул Рябков.Утром в воскресенье Организация по атомной энергии Ирана заявила, что в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана, никто не пострадал, загрязнения окружающей среды нет, причины происшествия устанавливаются.В организации подчеркнули, что произошедшее в воскресенье утром нападение представляет собой "провал противников переговоров по снятию санкций с Ирана". Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи отметил, что Иран оставляет за собой право принять соответствующие меры в связи с этим инцидентом.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.В субботу президент Ирана Хасан Роухани заявил, что запущен каскад мощных центрифуг поколения IR-6.

https://ria.ru/20210412/iran-1727839507.html

https://ria.ru/20210410/sanktsii-1727642313.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210410/svpd-1727664976.html

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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), дональд трамп, магатэ, али акбар салехи, сергей рябков, россия, москва, иран, сша, в мире