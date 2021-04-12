https://ria.ru/20210412/iran-1727825536.html

NYT: в США заявили о израильском следе в аварии на ядерном объекте Ирана

NYT: в США заявили о израильском следе в аварии на ядерном объекте Ирана

Израиль причастен к произошедшему в воскресенье инциденту на иранском ядерном объекте в Натанзе, сообщает газета New York Times со ссылкой на источник в... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T04:00

2021-04-12T04:00

2021-04-12T04:28

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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Израиль причастен к произошедшему в воскресенье инциденту на иранском ядерном объекте в Натанзе, сообщает газета New York Times со ссылкой на источник в американской администрации.Ранее израильская телерадиокомпания "Кан" со ссылкой на "источники в разведке" сообщила, что за инцидентом в Натанзе якобы стоит Израиль. К кибератаке на ядерный объект, как утверждается, причастен "Моссад".Как отметил источник NYT, данные о произошедшем все еще "обрывочны".Официальные лица в Израиле отказались отвечать на запрос газеты Wall Street Journal о причастности страны к случившемуся в Иране. Пресс-служба Совета национальной безопасности при Белом доме отказалась от комментариев.Утром в воскресенье Организация по атомной энергии Ирана заявила, что в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана, никто не пострадал, загрязнения окружающей среды нет, причины происшествия устанавливаются. Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является нападением и проявлением "ядерного терроризма". Позднее стало известно, что при аварии пострадал официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди. По данным иранского государственного телевидения, он получил переломы, его состояние стабильное.

https://ria.ru/20210406/iran-1727063583.html

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иран, сша, израиль, в мире