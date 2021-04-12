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NYT: в США заявили о израильском следе в аварии на ядерном объекте Ирана
NYT: в США заявили о израильском следе в аварии на ядерном объекте Ирана
Израиль причастен к произошедшему в воскресенье инциденту на иранском ядерном объекте в Натанзе, сообщает газета New York Times со ссылкой на источник в... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T04:00
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Израиль причастен к произошедшему в воскресенье инциденту на иранском ядерном объекте в Натанзе, сообщает газета New York Times со ссылкой на источник в американской администрации.Ранее израильская телерадиокомпания "Кан" со ссылкой на "источники в разведке" сообщила, что за инцидентом в Натанзе якобы стоит Израиль. К кибератаке на ядерный объект, как утверждается, причастен "Моссад".Как отметил источник NYT, данные о произошедшем все еще "обрывочны".Официальные лица в Израиле отказались отвечать на запрос газеты Wall Street Journal о причастности страны к случившемуся в Иране. Пресс-служба Совета национальной безопасности при Белом доме отказалась от комментариев.Утром в воскресенье Организация по атомной энергии Ирана заявила, что в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана, никто не пострадал, загрязнения окружающей среды нет, причины происшествия устанавливаются. Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является нападением и проявлением "ядерного терроризма". Позднее стало известно, что при аварии пострадал официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди. По данным иранского государственного телевидения, он получил переломы, его состояние стабильное.
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иран, сша, израиль, в мире

NYT: в США заявили о израильском следе в аварии на ядерном объекте Ирана

04:00 12.04.2021 (обновлено: 04:28 12.04.2021)
 
© REUTERS / Raheb HomavandiЯдерный объект Ирана в Натанзе
Ядерный объект Ирана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© REUTERS / Raheb Homavandi
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Израиль причастен к произошедшему в воскресенье инциденту на иранском ядерном объекте в Натанзе, сообщает газета New York Times со ссылкой на источник в американской администрации.
Ранее израильская телерадиокомпания "Кан" со ссылкой на "источники в разведке" сообщила, что за инцидентом в Натанзе якобы стоит Израиль. К кибератаке на ядерный объект, как утверждается, причастен "Моссад".
Как отметил источник NYT, данные о произошедшем все еще "обрывочны".
Официальные лица в Израиле отказались отвечать на запрос газеты Wall Street Journal о причастности страны к случившемуся в Иране. Пресс-служба Совета национальной безопасности при Белом доме отказалась от комментариев.
Утром в воскресенье Организация по атомной энергии Ирана заявила, что в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана, никто не пострадал, загрязнения окружающей среды нет, причины происшествия устанавливаются. Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является нападением и проявлением "ядерного терроризма".
Позднее стало известно, что при аварии пострадал официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди. По данным иранского государственного телевидения, он получил переломы, его состояние стабильное.
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