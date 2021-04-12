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Путин подписал новую редакцию основ госполитики по информбезопасности
Путин подписал новую редакцию основ госполитики по информбезопасности
Владимир Путин утвердил новую редакцию основ государственной политики России в области международной информационной безопасности. Текст указа опубликован на... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T20:17
2021-04-12T23:37
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Владимир Путин утвердил новую редакцию основ государственной политики России в области международной информационной безопасности. Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.Основы государственной политики в области международной информационной безопасности — это документ стратегического планирования, который определяет основные угрозы в этой области, цели и задачи госполитики, а также основные направления ее реализации. Совет безопасности 26 марта одобрил проект новой редакции. Предыдущую приняли в 2013 году, она действовала до 2020-го.Согласно документу, международная информационная безопасность представляет собой такое состояние глобального информпространства, при котором — на основе общепризнанных принципов и норм международного права и на условиях равноправного партнерства — обеспечивается поддержание международного мира, безопасности и стабильности.Основные угрозы: использование IT-технологий в военно-политической и иной сферах в целях подрыва (ущемления) суверенитета государств, нарушения их территориальной целостности и осуществления других действий, которые препятствуют поддержанию информбезопасности; применение IT-технологий в террористических и экстремистских целях, в том числе для пропаганды терроризма и привлечения к нему новых сторонников, а также для вмешательства во внутренние дела суверенных государств.Кроме того, в числе главных угроз названо использование IT-технологий в преступных целях, в том числе для совершения преступлений в сфере компьютерной информации, а также для мошенничества; для кибератак на информационные ресурсы государств; использование странами технологического доминирования для монополизации рынка IT-технологий, ограничения доступа других государств к передовым информационно-коммуникационным технологиям, а также для усиления их технологической зависимости от доминирующих в сфере информатизации стран.
https://ria.ru/20210326/podkhody-1603036438.html
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россия, владимир путин, в мире

Путин подписал новую редакцию основ госполитики по информбезопасности

20:17 12.04.2021 (обновлено: 23:37 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Владимир Путин утвердил новую редакцию основ государственной политики России в области международной информационной безопасности. Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.
Основы государственной политики в области международной информационной безопасности — это документ стратегического планирования, который определяет основные угрозы в этой области, цели и задачи госполитики, а также основные направления ее реализации. Совет безопасности 26 марта одобрил проект новой редакции. Предыдущую приняли в 2013 году, она действовала до 2020-го.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска золотоизвлекательной фабрики Таласского золоторудного комбината - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 18:42
Путин рассказал о подходах России к информбезопасности
Согласно документу, международная информационная безопасность представляет собой такое состояние глобального информпространства, при котором — на основе общепризнанных принципов и норм международного права и на условиях равноправного партнерства — обеспечивается поддержание международного мира, безопасности и стабильности.
Основные угрозы: использование IT-технологий в военно-политической и иной сферах в целях подрыва (ущемления) суверенитета государств, нарушения их территориальной целостности и осуществления других действий, которые препятствуют поддержанию информбезопасности; применение IT-технологий в террористических и экстремистских целях, в том числе для пропаганды терроризма и привлечения к нему новых сторонников, а также для вмешательства во внутренние дела суверенных государств.
Кроме того, в числе главных угроз названо использование IT-технологий в преступных целях, в том числе для совершения преступлений в сфере компьютерной информации, а также для мошенничества; для кибератак на информационные ресурсы государств; использование странами технологического доминирования для монополизации рынка IT-технологий, ограничения доступа других государств к передовым информационно-коммуникационным технологиям, а также для усиления их технологической зависимости от доминирующих в сфере информатизации стран.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
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