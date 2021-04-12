https://ria.ru/20210412/informbezopasnost-1727974253.html

Путин подписал новую редакцию основ госполитики по информбезопасности

Путин подписал новую редакцию основ госполитики по информбезопасности

Владимир Путин утвердил новую редакцию основ государственной политики России в области международной информационной безопасности. Текст указа опубликован на... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T20:17

2021-04-12T20:17

2021-04-12T23:37

россия

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585184473_277:698:2678:2048_1920x0_80_0_0_f0646419a4f7274b39de1fba60f706f4.jpg

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Владимир Путин утвердил новую редакцию основ государственной политики России в области международной информационной безопасности. Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.Основы государственной политики в области международной информационной безопасности — это документ стратегического планирования, который определяет основные угрозы в этой области, цели и задачи госполитики, а также основные направления ее реализации. Совет безопасности 26 марта одобрил проект новой редакции. Предыдущую приняли в 2013 году, она действовала до 2020-го.Согласно документу, международная информационная безопасность представляет собой такое состояние глобального информпространства, при котором — на основе общепризнанных принципов и норм международного права и на условиях равноправного партнерства — обеспечивается поддержание международного мира, безопасности и стабильности.Основные угрозы: использование IT-технологий в военно-политической и иной сферах в целях подрыва (ущемления) суверенитета государств, нарушения их территориальной целостности и осуществления других действий, которые препятствуют поддержанию информбезопасности; применение IT-технологий в террористических и экстремистских целях, в том числе для пропаганды терроризма и привлечения к нему новых сторонников, а также для вмешательства во внутренние дела суверенных государств.Кроме того, в числе главных угроз названо использование IT-технологий в преступных целях, в том числе для совершения преступлений в сфере компьютерной информации, а также для мошенничества; для кибератак на информационные ресурсы государств; использование странами технологического доминирования для монополизации рынка IT-технологий, ограничения доступа других государств к передовым информационно-коммуникационным технологиям, а также для усиления их технологической зависимости от доминирующих в сфере информатизации стран.

https://ria.ru/20210326/podkhody-1603036438.html

https://ria.ru/20210412/transformatsiya-1727956895.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, в мире