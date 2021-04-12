https://ria.ru/20210412/guterresh-1727945081.html

Генсек ООН призвал продлить заморозку долгов для бедных стран на 2022 год

Генсек ООН призвал продлить заморозку долгов для бедных стран на 2022 год

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал продлить на 2022 год отсрочку по выплате долгов бедных стран. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T17:34

2021-04-12T17:34

2021-04-12T17:34

антониу гутерреш

оон

в мире

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ООН, 12 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал продлить на 2022 год отсрочку по выплате долгов бедных стран.По его словам, необходимо решить проблему долгового кризиса с помощью приостановки выплаты долга, списания долгов странам, которые в этом нуждаются."Приветствую поддержку "большой двадцаткой" продления Инициативы приостановки обслуживания долга (Debt Service Suspension Initiative – ред.) до конца этого года, но я призываю к ее дальнейшему продлению в 2022 году", – сказал Гутерреш, выступая на форуме, посвященном финансированию развития.Кроме того, он призвал ликвидировать дефицит финансирования механизма распределения вакцин COVAX.Гутерреш призвал также остановить падение льготного финансирования, в том числе в странах со средним уровнем дохода. "Помощь в целях развития нужна больше, чем когда-либо, и я призываю доноров активизировать ее", - указал он."Последние данные показывают, что за последний год состояние богатейших людей мира увеличилось на 5 триллионов долларов", - отметил генсек. Он призвал правительства рассмотреть вопрос о введении налога для тех, кто получил прибыль во время пандемии, чтобы уменьшить крайнее неравенство.

https://ria.ru/20210212/pandemiya-1597277821.html

https://ria.ru/20200525/1571955341.html

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антониу гутерреш, оон, в мире