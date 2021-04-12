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Правительство утвердило критерии оценки эффективности губернаторов
Правительство утвердило критерии оценки эффективности губернаторов
Правительство РФ утвердило обновленную методику расчета ключевых показателей эффективности губернаторов, они будут отражать реализацию наццелей развития,... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T10:04
2021-04-12T10:04
россия
михаил мишустин
правительство рф
политика
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Правительство РФ утвердило обновленную методику расчета ключевых показателей эффективности губернаторов, они будут отражать реализацию наццелей развития, сообщает пресс-служба кабмина."В России начнут действовать обновлённые критерии оценки эффективности глав регионов. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Документ включает 38 методик: 19 – для расчёта показателей за предыдущий год, ещё 19 – для установления целевых значений на будущее", - говорится в сообщении.Отмечается, что индикаторы затрагивают важнейшие вопросы социально-экономического развития, в том числе ожидаемую продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат, качество образования, объёмы жилищного строительства, экологическое благополучие региона.Кроме того, добавляется, что в методику вошли критерии, которых не было в предыдущей версии документа от 2019 года, например, уровень вовлечённости граждан в волонтёрскую деятельность и занятия спортом, динамика посещения культурных мероприятий, "цифровая зрелость" госорганов."Показатели будут отражать успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, утверждённых президентом России. При этом субъекты, продемонстрировавшие лучшие результаты, смогут рассчитывать на дополнительные дотации от федерального центра", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20210410/kultura-1727672379.html
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россия, михаил мишустин, правительство рф, политика

Правительство утвердило критерии оценки эффективности губернаторов

10:04 12.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Правительство РФ утвердило обновленную методику расчета ключевых показателей эффективности губернаторов, они будут отражать реализацию наццелей развития, сообщает пресс-служба кабмина.
России начнут действовать обновлённые критерии оценки эффективности глав регионов. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Документ включает 38 методик: 19 – для расчёта показателей за предыдущий год, ещё 19 – для установления целевых значений на будущее", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что индикаторы затрагивают важнейшие вопросы социально-экономического развития, в том числе ожидаемую продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат, качество образования, объёмы жилищного строительства, экологическое благополучие региона.
Кроме того, добавляется, что в методику вошли критерии, которых не было в предыдущей версии документа от 2019 года, например, уровень вовлечённости граждан в волонтёрскую деятельность и занятия спортом, динамика посещения культурных мероприятий, "цифровая зрелость" госорганов.
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"Показатели будут отражать успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, утверждённых президентом России. При этом субъекты, продемонстрировавшие лучшие результаты, смогут рассчитывать на дополнительные дотации от федерального центра", - подчеркивается в сообщении.
 
РоссияМихаил МишустинПравительство РФПолитика
 
 
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