Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210412/gosduma-1727871741.html
На сайте Госдумы появится виртуальная экскурсия
На сайте Госдумы появится виртуальная экскурсия
Работа над виртуальной экскурсией по Госдуме закончена, она будет размещена на официальном сайте палаты, такое решение было принято на заседании комитета по... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T11:56
2021-04-12T11:56
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665224_0:215:2873:1831_1920x0_80_0_0_a31ec9f558ac54929028d8f2a4f81dfe.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Работа над виртуальной экскурсией по Госдуме закончена, она будет размещена на официальном сайте палаты, такое решение было принято на заседании комитета по контролю и регламенту."Ссылку на экскурсию предлагается разместить в отделе "Экскурсии", - уточнил начальник управления организационной работы и общественных связей аппарата Госдумы Виктор Дубенецкий, презентуя экскурсию. По его словам, она будет доступна и на мобильных устройствах.Согласно повестке заседания, виртуальная экскурсия включает в себя сферические панорамы, которые сделаны в помещениях Госдумы. К ним прилагаются текстовые комментарии, аудиогиды, а также видеоролики о работе нижней палаты парламента.Экскурсия включает 32 панорамы, среди которых изображения центрального фасада, Малый зал, кабинеты думских фракций и их руководителей, холлы, читальный зал Парламентской библиотеки.Ранее из-за пандемии очные экскурсии по Госдуме были приостановлены в соответствии с решением Совета ГД от 16 марта 2020 года.
https://ria.ru/20210106/moskva-1592127737.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210411/kosmos-1727782457.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665224_72:0:2801:2047_1920x0_80_0_0_9f9274618a7f5e29ba86e86671c322fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, общество

На сайте Госдумы появится виртуальная экскурсия

11:56 12.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Работа над виртуальной экскурсией по Госдуме закончена, она будет размещена на официальном сайте палаты, такое решение было принято на заседании комитета по контролю и регламенту.
"Ссылку на экскурсию предлагается разместить в отделе "Экскурсии", - уточнил начальник управления организационной работы и общественных связей аппарата Госдумы Виктор Дубенецкий, презентуя экскурсию. По его словам, она будет доступна и на мобильных устройствах.
Девушка прогуливается на Новом Арбате в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
6 января, 13:46Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве запустили онлайн-бот с виртуальными экскурсиями
Согласно повестке заседания, виртуальная экскурсия включает в себя сферические панорамы, которые сделаны в помещениях Госдумы. К ним прилагаются текстовые комментарии, аудиогиды, а также видеоролики о работе нижней палаты парламента.
Экскурсия включает 32 панорамы, среди которых изображения центрального фасада, Малый зал, кабинеты думских фракций и их руководителей, холлы, читальный зал Парламентской библиотеки.
Ранее из-за пандемии очные экскурсии по Госдуме были приостановлены в соответствии с решением Совета ГД от 16 марта 2020 года.
Посетители в Московском музее космонавтики на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
11 апреля, 15:48
Лев-хранитель проведет экскурсии для москвичей ко Дню космонавтики
 
Госдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:16Стрельбу по полицейским в школе в Ноксвилле открыл ученик
03:57Врач объяснила, почему COVID-19 у пожилых может протекать в тяжелой форме
03:48Зеленский: активность России станет проверкой отношений Запада и Киева
03:28Савченко рассказала об обмане участников конфликта в Донбассе
03:22В тверском УФСИН прокомментировали информацию о голодовке Шестуна
03:18В ЛДПР предложили повысить базовый оклад учителя
03:16В Хорватии будут вакцинировать работников турсектора
03:14Крым готов заменить турецкие курорты на майские праздники
03:04Росгидромет предупредил об ускорении потепления климата в России
02:29Япония решила сбросить воду с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан
02:27Иран рассказал о замене поврежденных центрифуг в Натанзе после диверсии
02:22ОАЭ почтили память о первом полете Гагарина в космос
02:17Специалист научил, как распознать поддельные сигареты
02:12Назван способ продлить срок жизни ноутбуку
02:03Белорусская оппозиционная партия сообщила о задержании своего лидера
01:52Глава офиса Зеленского посетовал на отсутствие у Украины ЗРК Patriot
01:43В Пензенской области экс-депутат облил односельчанина соляркой и поджег
01:35Ранг пожара в здании "Невской мануфактуры" в Петербурге понизили
01:20Психолог назвал привычки, которые мешают стать богатым
01:15Лавров выступил за отказ России от западных платежных систем
Лента новостейМолния