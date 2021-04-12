https://ria.ru/20210412/gosduma-1727871741.html
На сайте Госдумы появится виртуальная экскурсия
На сайте Госдумы появится виртуальная экскурсия
Работа над виртуальной экскурсией по Госдуме закончена, она будет размещена на официальном сайте палаты, такое решение было принято на заседании комитета по... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T11:56
2021-04-12T11:56
2021-04-12T11:56
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Работа над виртуальной экскурсией по Госдуме закончена, она будет размещена на официальном сайте палаты, такое решение было принято на заседании комитета по контролю и регламенту."Ссылку на экскурсию предлагается разместить в отделе "Экскурсии", - уточнил начальник управления организационной работы и общественных связей аппарата Госдумы Виктор Дубенецкий, презентуя экскурсию. По его словам, она будет доступна и на мобильных устройствах.Согласно повестке заседания, виртуальная экскурсия включает в себя сферические панорамы, которые сделаны в помещениях Госдумы. К ним прилагаются текстовые комментарии, аудиогиды, а также видеоролики о работе нижней палаты парламента.Экскурсия включает 32 панорамы, среди которых изображения центрального фасада, Малый зал, кабинеты думских фракций и их руководителей, холлы, читальный зал Парламентской библиотеки.Ранее из-за пандемии очные экскурсии по Госдуме были приостановлены в соответствии с решением Совета ГД от 16 марта 2020 года.
https://ria.ru/20210106/moskva-1592127737.html
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госдума рф, общество
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости.
Работа над виртуальной экскурсией по Госдуме
закончена, она будет размещена на официальном сайте палаты, такое решение было принято на заседании комитета по контролю и регламенту.
"Ссылку на экскурсию предлагается разместить в отделе "Экскурсии", - уточнил начальник управления организационной работы и общественных связей аппарата Госдумы Виктор Дубенецкий, презентуя экскурсию. По его словам, она будет доступна и на мобильных устройствах.
Согласно повестке заседания, виртуальная экскурсия включает в себя сферические панорамы, которые сделаны в помещениях Госдумы. К ним прилагаются текстовые комментарии, аудиогиды, а также видеоролики о работе нижней палаты парламента.
Экскурсия включает 32 панорамы, среди которых изображения центрального фасада, Малый зал, кабинеты думских фракций и их руководителей, холлы, читальный зал Парламентской библиотеки.
Ранее из-за пандемии очные экскурсии по Госдуме были приостановлены в соответствии с решением Совета ГД от 16 марта 2020 года.