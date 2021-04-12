МИД Сирии заявил ООН о праве вернуть оккупированные Израилем Голаны
БЕЙРУТ, 12 апр - РИА Новости. Дамаск имеет право вернуть контроль над оккупированными Голанскими высотами до границ 1967 года, заявил министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад на встрече с командующим Сил ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) Ашваром Хамалем.
"Микдад отметил во время встречи с командующим СООННР твердое право Сирии вернуть оккупированные сирийские Голаны до линии июня 1967 года", - сказано в опубликованном пресс-службой МИД САР заявлении.
30 января 2020, 05:21Небензя напомнил авторам "сделки века", что Голаны – территория Сирии
Сирийский министр добавил, что Дамаск неизменно готов продолжать поддерживать присутствие миротворческих сил для наблюдения за прекращением огня и "раскрытия нарушений Израиля соглашения по разъединению сил, которые проявляются регулярными агрессиями в отношении суверенитета Сирии".
Сирийский министр отметил, что речь идет об агрессивных действиях как со стороны Голанских высот, так и из воздушного пространства Ливана, как это произошло при последних ракетных ударах по пригороду Дамаска.
Большая часть территории Голанских высот была оккупирована Израилем в ходе шестидневной войны с Сирией в 1967 году. В 1981 году СБ ООН не признал решение Израиля о провозглашении Голан частью своей территории. С 2019 года США являются единственным государством, признавшим суверенитет Израиля на оккупированными территориями Голанских высот.
14 июня 2020, 14:46Израиль начинает шаги по созданию поселения на Голанских высотах