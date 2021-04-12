https://ria.ru/20210412/golany-1727940853.html

МИД Сирии заявил ООН о праве вернуть оккупированные Израилем Голаны

МИД Сирии заявил ООН о праве вернуть оккупированные Израилем Голаны

Дамаск имеет право вернуть контроль над оккупированными Голанскими высотами до границ 1967 года, заявил министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад на встрече с РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T17:11

2021-04-12T17:11

2021-04-12T17:11

голанские высоты

фейсал микдад

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БЕЙРУТ, 12 апр - РИА Новости. Дамаск имеет право вернуть контроль над оккупированными Голанскими высотами до границ 1967 года, заявил министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад на встрече с командующим Сил ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) Ашваром Хамалем."Микдад отметил во время встречи с командующим СООННР твердое право Сирии вернуть оккупированные сирийские Голаны до линии июня 1967 года", - сказано в опубликованном пресс-службой МИД САР заявлении.Сирийский министр добавил, что Дамаск неизменно готов продолжать поддерживать присутствие миротворческих сил для наблюдения за прекращением огня и "раскрытия нарушений Израиля соглашения по разъединению сил, которые проявляются регулярными агрессиями в отношении суверенитета Сирии".Сирийский министр отметил, что речь идет об агрессивных действиях как со стороны Голанских высот, так и из воздушного пространства Ливана, как это произошло при последних ракетных ударах по пригороду Дамаска.Большая часть территории Голанских высот была оккупирована Израилем в ходе шестидневной войны с Сирией в 1967 году. В 1981 году СБ ООН не признал решение Израиля о провозглашении Голан частью своей территории. С 2019 года США являются единственным государством, признавшим суверенитет Израиля на оккупированными территориями Голанских высот.

https://ria.ru/20200130/1564038062.html

https://ria.ru/20200614/1572911284.html

голанские высоты

сирия

сша

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голанские высоты, фейсал микдад, совет безопасности оон, сирия, оон, сша, в мире