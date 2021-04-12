https://ria.ru/20210412/gagarin-1727851951.html

RT отреставрировал поздравление Гагарина с Днем космонавтики от 1962 года

RT отреставрировал поздравление Гагарина с Днем космонавтики от 1962 года

Телеканал RT с помощью нейросетей отреставрировал и сделал цветным выступление Юрия Гагарина по центральному телевидению, записанное в 1962 году. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T10:55

2021-04-12T10:55

2021-04-12T11:43

россия

телеканал rt

день космонавтики

юрий гагарин (космонавт)

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Телеканал RT с помощью нейросетей отреставрировал и сделал цветным выступление Юрия Гагарина по центральному телевидению, записанное в 1962 году.Видео было найдено в архиве. В ролике Гагарин поздравляет всех с первым Днем космонавтики."Дорогие друзья! Сегодня день первой годовщины первого в истории человечества полета человека в космос", — говорит Гагарин."Полет советского корабля "Восток-1" открыл не только новую веру в освоение космоса, но и явился вестником мира и доброжелательства народов Советского Союза, строящих коммунизм, ко всем народам Земли", — отметил он.

https://ria.ru/20210412/kosmonavtika-1727544814.html

россия

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россия, телеканал rt, день космонавтики, юрий гагарин (космонавт)