https://ria.ru/20210412/gagarin-1727851951.html
RT отреставрировал поздравление Гагарина с Днем космонавтики от 1962 года
RT отреставрировал поздравление Гагарина с Днем космонавтики от 1962 года
Телеканал RT с помощью нейросетей отреставрировал и сделал цветным выступление Юрия Гагарина по центральному телевидению, записанное в 1962 году. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T10:55
2021-04-12T10:55
2021-04-12T11:43
россия
телеканал rt
день космонавтики
юрий гагарин (космонавт)
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Телеканал RT с помощью нейросетей отреставрировал и сделал цветным выступление Юрия Гагарина по центральному телевидению, записанное в 1962 году.Видео было найдено в архиве. В ролике Гагарин поздравляет всех с первым Днем космонавтики."Дорогие друзья! Сегодня день первой годовщины первого в истории человечества полета человека в космос", — говорит Гагарин."Полет советского корабля "Восток-1" открыл не только новую веру в освоение космоса, но и явился вестником мира и доброжелательства народов Советского Союза, строящих коммунизм, ко всем народам Земли", — отметил он.
https://ria.ru/20210412/kosmonavtika-1727544814.html
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россия, телеканал rt, день космонавтики, юрий гагарин (космонавт)