https://ria.ru/20210412/gagarin-1727842491.html
Волынов рассказал, как Гагарин рассмешил отряд космонавтов
Волынов рассказал, как Гагарин рассмешил отряд космонавтов
Юрий Гагарин был готов помочь друзьям в трудную минуту и умел поднять настроение, рассказал в интервью РИА Новости летчик-космонавт СССР, дважды Герой... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T09:47
2021-04-12T09:47
2021-04-12T12:51
борис волынов
космос - риа наука
юрий гагарин (космонавт)
общество
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Юрий Гагарин был готов помочь друзьям в трудную минуту и умел поднять настроение, рассказал в интервью РИА Новости летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий космонавт из первого отряда космонавтов, совершивший два полета в космос, Борис Волынов."Он всегда был готов помочь другому. Даже в трудную минуту он умел разрядить обстановку. Как-то после тренировки на центрифуге мы все очень устали. Он - в том числе. В автобусе тишина. Юра начинает рассказывать мужской хулиганский анекдот. Все рассмеялись, появились силы", - сообщил Волынов."Чем еще он мне нравился? Человек еще мальчишкой прошел большую жизненную школу. Мы же с ним дети войны. Он хорошо помнил оккупацию, помнил как немцы обращались с местным населением, как всю его семью вышвырнули из избы и отец рыл землянку, в которой семье Гагариных пришлось ютиться", - добавил Волынов.Он напомнил о других зверствах немецких захватчиков. Младшего брата Гагарина Бориса немец повесил на сук дерева за шарфик, но матери космонавта удалось снять ребенка."Это все происходило на глазах у совсем ещё юного Юры. Он пережил много невзгод, но я ни разу не видел, чтобы он сам кого-то обидел. Он всегда готов был помочь. У него хватало характера, умения, мудрости, чтобы с каждым найти общий язык", - сказал Волынов.По словам Волынова, они с Гагариным были друзьями и Гагарин сделал его своим соседом по лестничной площадке. После гибели Гагарина, семья Волыновых продолжала поддерживать тесные отношения с семьей погибшего космонавта.
https://ria.ru/20210412/gagarin-1727364458.html
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"Поехали!" Кадры полета Юрия Гагарина в космос
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на ракете-носителе "Восток-1" совершил первый полет на орбиту Земли. В 2011 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласившую эту дату Международным день полета человека в космос.
2021-04-12T09:47
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борис волынов, космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), общество
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Юрий Гагарин
был готов помочь друзьям в трудную минуту и умел поднять настроение, рассказал в интервью РИА Новости летчик-космонавт СССР
, дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий космонавт из первого отряда космонавтов, совершивший два полета в космос, Борис Волынов
.
"Он всегда был готов помочь другому. Даже в трудную минуту он умел разрядить обстановку. Как-то после тренировки на центрифуге мы все очень устали. Он - в том числе. В автобусе тишина. Юра начинает рассказывать мужской хулиганский анекдот. Все рассмеялись, появились силы", - сообщил Волынов.
"Чем еще он мне нравился? Человек еще мальчишкой прошел большую жизненную школу. Мы же с ним дети войны. Он хорошо помнил оккупацию, помнил как немцы обращались с местным населением, как всю его семью вышвырнули из избы и отец рыл землянку, в которой семье Гагариных пришлось ютиться", - добавил Волынов.
Он напомнил о других зверствах немецких захватчиков. Младшего брата Гагарина Бориса немец повесил на сук дерева за шарфик, но матери космонавта удалось снять ребенка.
"Это все происходило на глазах у совсем ещё юного Юры. Он пережил много невзгод, но я ни разу не видел, чтобы он сам кого-то обидел. Он всегда готов был помочь. У него хватало характера, умения, мудрости, чтобы с каждым найти общий язык", - сказал Волынов.
По словам Волынова, они с Гагариным были друзьями и Гагарин сделал его своим соседом по лестничной площадке. После гибели Гагарина, семья Волыновых продолжала поддерживать тесные отношения с семьей погибшего космонавта.