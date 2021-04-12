https://ria.ru/20210412/gagarin-1727841199.html

Стал известен самый популярный запрос в Сети о Гагарине

Стал известен самый популярный запрос в Сети о Гагарине

"Яндекс" опубликовал статистику наиболее частых запросов о Юрии Гагарине в интернете, сообщил РБК. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T09:37

2021-04-12T09:37

2021-04-12T13:13

хочу стать космонавтом

яндекс

земля

луна

космос - риа наука

сергей королев

юрий гагарин (космонавт)

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. "Яндекс" опубликовал статистику наиболее частых запросов о Юрии Гагарине в интернете, сообщил РБК.По оценке аналитиков, россияне чаще всего хотели узнать, в каком году Гагарин полетел в космос. Запрос об обстоятельствах его смерти стал вторым по популярности. Также в тройку вошел вопрос "Сколько длился полет Гагарина?". Менее всего пользователи Сети интересовались такими вопросами, как "Кто летал в космос до Гагарина?", "Кто такой Гагарин?" и "Сколько раз Гагарин облетел вокруг Земли?". Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Гагарин совершил первый в мире космический полет. Пуском руководили Сергей Королев, Анатолий Кириллов, Леонид Воскресенский.Корабль "Восток" с советским космонавтом на борту провел в околоземном пространстве 108 минут, выполнив за это время один оборот вокруг планеты. На высоте нескольких километров от поверхности Земли Гагарин катапультировался и приземлился на парашюте у берега Волги вблизи деревни Смеловка Терновского района Саратовской области. Это историческое событие открыло путь для исследования космического пространства: после первого полета в космос люди посетили Луну, а автоматические аппараты побывали на многих планетах Солнечной системы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210412/gagarin-1727836099.html

земля

луна

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2021

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"Поехали!" Кадры полета Юрия Гагарина в космос 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на ракете-носителе "Восток-1" совершил первый полет на орбиту Земли. В 2011 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласившую эту дату Международным день полета человека в космос. 2021-04-12T09:37 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яндекс, земля, луна, космос - риа наука, сергей королев, юрий гагарин (космонавт)