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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210412/gagarin-1727841199.html
Стал известен самый популярный запрос в Сети о Гагарине
Стал известен самый популярный запрос в Сети о Гагарине
"Яндекс" опубликовал статистику наиболее частых запросов о Юрии Гагарине в интернете, сообщил РБК. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T09:37
2021-04-12T13:13
хочу стать космонавтом
яндекс
земля
луна
космос - риа наука
сергей королев
юрий гагарин (космонавт)
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. "Яндекс" опубликовал статистику наиболее частых запросов о Юрии Гагарине в интернете, сообщил РБК.По оценке аналитиков, россияне чаще всего хотели узнать, в каком году Гагарин полетел в космос. Запрос об обстоятельствах его смерти стал вторым по популярности. Также в тройку вошел вопрос "Сколько длился полет Гагарина?". Менее всего пользователи Сети интересовались такими вопросами, как "Кто летал в космос до Гагарина?", "Кто такой Гагарин?" и "Сколько раз Гагарин облетел вокруг Земли?". Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Гагарин совершил первый в мире космический полет. Пуском руководили Сергей Королев, Анатолий Кириллов, Леонид Воскресенский.Корабль "Восток" с советским космонавтом на борту провел в околоземном пространстве 108 минут, выполнив за это время один оборот вокруг планеты. На высоте нескольких километров от поверхности Земли Гагарин катапультировался и приземлился на парашюте у берега Волги вблизи деревни Смеловка Терновского района Саратовской области. Это историческое событие открыло путь для исследования космического пространства: после первого полета в космос люди посетили Луну, а автоматические аппараты побывали на многих планетах Солнечной системы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210412/gagarin-1727836099.html
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"Поехали!" Кадры полета Юрия Гагарина в космос
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на ракете-носителе "Восток-1" совершил первый полет на орбиту Земли. В 2011 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласившую эту дату Международным день полета человека в космос.
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яндекс, земля, луна, космос - риа наука, сергей королев, юрий гагарин (космонавт)

Стал известен самый популярный запрос в Сети о Гагарине

09:37 12.04.2021 (обновлено: 13:13 12.04.2021)
 
© РИА НовостиПервый человек полетевший в космос, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин
Первый человек полетевший в космос, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. "Яндекс" опубликовал статистику наиболее частых запросов о Юрии Гагарине в интернете, сообщил РБК.
По оценке аналитиков, россияне чаще всего хотели узнать, в каком году Гагарин полетел в космос. Запрос об обстоятельствах его смерти стал вторым по популярности. Также в тройку вошел вопрос "Сколько длился полет Гагарина?". Менее всего пользователи Сети интересовались такими вопросами, как "Кто летал в космос до Гагарина?", "Кто такой Гагарин?" и "Сколько раз Гагарин облетел вокруг Земли?".
Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Гагарин совершил первый в мире космический полет. Пуском руководили Сергей Королев, Анатолий Кириллов, Леонид Воскресенский.
Корабль "Восток" с советским космонавтом на борту провел в околоземном пространстве 108 минут, выполнив за это время один оборот вокруг планеты. На высоте нескольких километров от поверхности Земли Гагарин катапультировался и приземлился на парашюте у берега Волги вблизи деревни Смеловка Терновского района Саратовской области.
Это историческое событие открыло путь для исследования космического пространства: после первого полета в космос люди посетили Луну, а автоматические аппараты побывали на многих планетах Солнечной системы.
Последние напутствия главного конструктора Сергея Павловича Королева Юрию Гагарину перед стартом - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 09:02
СМИ раскрыли нетипичный пункт инструкции Гагарина перед первым полетом
 
Хочу стать космонавтомЯндексЗемляЛунаКосмос - РИА НаукаСергей КоролевЮрий Гагарин (космонавт)
 
 
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