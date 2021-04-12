https://ria.ru/20210412/gagarin-1727827079.html
Космонавт Волынов поставил под сомнение версию Леонова о гибели Гагарина
Космонавт Волынов поставил под сомнение версию Леонова о гибели Гагарина
Версия космонавта Алексея Леонова о гибели первого космонавта планеты Юрия Гагарина из-за того, что его самолёт попал в след пролетавшего мимо реактивного... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T06:04
2021-04-12T06:04
2021-04-12T06:04
хочу стать космонавтом
россия
борис волынов
алексей леонов
космос - риа наука
юрий гагарин (космонавт)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Версия космонавта Алексея Леонова о гибели первого космонавта планеты Юрия Гагарина из-за того, что его самолёт попал в след пролетавшего мимо реактивного истребителя, является неправдоподобной, рассказал в интервью РИА Новости летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий космонавт из первого отряда космонавтов, совершивший два полета в космос, Борис Волынов.Гагарин вместе с летчиком Владимиром Серёгиным разбились 27 марта 1968 года во время пилотирования самолета МиГ-15УТИ.Несколько лет назад Алексей Леонов со ссылкой на рассекреченные данные заявлял журналистам, что истребитель Су-15, взлетевший с подмосковного аэродрома Жуковский и несанкционированно находившийся в районе тренировочного полета самолета с Гагариным, по неосторожности в условиях облачности совершил маневр, приведший к срыву самолета Юрия Гагарина в штопор. Как убеждал Леонов, это не версия, а истинная причина гибели первого космонавта планеты, подтвержденная вскрытием рассекреченного конверта с выводом комиссии."Его версия неправдоподобна", - сказал Волынов.Он рассказал, что однажды на телевидение пригласили его, Алексея Леонова, Виктора Горбатко и летчика-испытателя Степана Микояна. Последний и поставил версию под сомнение."Леонов говорил, что не называл имя якобы виновного летчика-испытателя, которому 90 лет, чтобы не портить тому жизнь. Микоян же знал всех летчиков-испытателей. 90 лет только одному, который на гиперзвуке никак рядом с Гагариным пройти не мог, потому что занимался испытаниями транспортных самолетов", - рассказал Волынов.По его словам, Микоян даже провел эксперимент, в ходе которого самолет МиГ-15УТИ, аналогичный тому, на котором погиб Гагарин, набрал ту же скорость и высоту, а вокруг него под разными углами пролетали сверхзвуковые истребители."МиГ-15УТИ подкидывало вверх, он проваливался вниз, но никакой аварийной ситуации не возникало. Вот точка зрения профессионального летчика-испытателя", - сказал космонавт.
https://ria.ru/20210412/kosmos-1727820889.html
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россия, борис волынов, алексей леонов, космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт)
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости.
Версия космонавта Алексея Леонова
о гибели первого космонавта планеты Юрия Гагарина
из-за того, что его самолёт попал в след пролетавшего мимо реактивного истребителя, является неправдоподобной, рассказал в интервью РИА Новости летчик-космонавт СССР
, дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий космонавт из первого отряда космонавтов, совершивший два полета в космос, Борис Волынов
.
Гагарин вместе с летчиком Владимиром Серёгиным разбились 27 марта 1968 года во время пилотирования самолета МиГ-15УТИ.
Несколько лет назад Алексей Леонов со ссылкой на рассекреченные данные заявлял журналистам, что истребитель Су-15, взлетевший с подмосковного аэродрома Жуковский
и несанкционированно находившийся в районе тренировочного полета самолета с Гагариным, по неосторожности в условиях облачности совершил маневр, приведший к срыву самолета Юрия Гагарина в штопор. Как убеждал Леонов, это не версия, а истинная причина гибели первого космонавта планеты, подтвержденная вскрытием рассекреченного конверта с выводом комиссии.
"Его версия неправдоподобна", - сказал Волынов.
Он рассказал, что однажды на телевидение пригласили его, Алексея Леонова, Виктора Горбатко
и летчика-испытателя Степана Микояна. Последний и поставил версию под сомнение.
"Леонов говорил, что не называл имя якобы виновного летчика-испытателя, которому 90 лет, чтобы не портить тому жизнь. Микоян же знал всех летчиков-испытателей. 90 лет только одному, который на гиперзвуке никак рядом с Гагариным пройти не мог, потому что занимался испытаниями транспортных самолетов", - рассказал Волынов.
По его словам, Микоян даже провел эксперимент, в ходе которого самолет МиГ-15УТИ, аналогичный тому, на котором погиб Гагарин, набрал ту же скорость и высоту, а вокруг него под разными углами пролетали сверхзвуковые истребители.
"МиГ-15УТИ подкидывало вверх, он проваливался вниз, но никакой аварийной ситуации не возникало. Вот точка зрения профессионального летчика-испытателя", - сказал космонавт.