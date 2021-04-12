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Космонавт Волынов назвал версию гибели Гагарина
Космонавт Волынов назвал версию гибели Гагарина
Причина авиакатастрофы, в которой погиб первый космонавт планеты Юрий Гагарин, так и останется неопределенной, возможно, что его самолет столкнулся с... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T03:04
2021-04-12T03:04
2021-04-12T03:15
хочу стать космонавтом
борис волынов
космос - риа наука
юрий гагарин (космонавт)
ссср
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Причина авиакатастрофы, в которой погиб первый космонавт планеты Юрий Гагарин, так и останется неопределенной, возможно, что его самолет столкнулся с метеозондом, рассказал в интервью РИА Новости дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий член первого отряда космонавтов Борис Волынов.Гагарин вместе с разбилисьКосмонавт также сообщил, что входит в комиссию по расследованию причин трагедии.Первый космонавт Земли Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года во время тренировочного полета МиГ-15УТИ у деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Однозначную причину авиакатастрофы до сих пор установить не удалось. По данным расследования, до срыва машины в штопор состояние Гагарина было совершенно нормальным. Затем произошло какое-то неожиданное событие, из-за чего самолет оказался на закритическом режиме в положении крутого пикирования. Вместе с Гагариным погиб летчик-инструктор, командир полка Владимир Серегин.Официально сообщалось, что экипаж из-за изменившейся воздушной обстановки (подробности не уточняются) совершил резкий маневр и сорвался в штопор. Пытаясь вывести машину в горизонтальный полет, пилоты столкнулись с землей. Отказов или неисправностей техники не обнаружилось. Химический анализ останков и крови летчиков посторонних веществ не выявил.
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борис волынов, космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), ссср
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости.
Причина авиакатастрофы, в которой погиб первый космонавт планеты Юрий Гагарин
, так и останется неопределенной, возможно, что его самолет столкнулся с метеозондом, рассказал в интервью РИА Новости дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий член первого отряда космонавтов Борис Волынов
.
Гагарин вместе с разбились
"Трудно сказать. Ничего не понятно. Версий много, какая из них истинная - не узнать. Одна из версий, что солдат запустил метеорологический шар-пилот. Это аппарат весом около килограмма. Если самолет столкнется с ним остеклением фонаря на большой скорости - мало не покажется. При этом сам шар при полете на большой скорости разглядеть заранее нельзя", - рассказал Волынов.
Космонавт также сообщил, что входит в комиссию по расследованию причин трагедии.
Первый космонавт Земли Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года во время тренировочного полета МиГ-15УТИ у деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Однозначную причину авиакатастрофы до сих пор установить не удалось.
По данным расследования, до срыва машины в штопор состояние Гагарина было совершенно нормальным. Затем произошло какое-то неожиданное событие, из-за чего самолет оказался на закритическом режиме в положении крутого пикирования. Вместе с Гагариным погиб летчик-инструктор, командир полка Владимир Серегин.
Официально сообщалось, что экипаж из-за изменившейся воздушной обстановки (подробности не уточняются) совершил резкий маневр и сорвался в штопор. Пытаясь вывести машину в горизонтальный полет, пилоты столкнулись с землей. Отказов или неисправностей техники не обнаружилось. Химический анализ останков и крови летчиков посторонних веществ не выявил.