https://ria.ru/20210412/gagarin-1727824912.html

Космонавт Волынов назвал версию гибели Гагарина

Космонавт Волынов назвал версию гибели Гагарина

Причина авиакатастрофы, в которой погиб первый космонавт планеты Юрий Гагарин, так и останется неопределенной, возможно, что его самолет столкнулся с... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T03:04

2021-04-12T03:04

2021-04-12T03:15

хочу стать космонавтом

борис волынов

космос - риа наука

юрий гагарин (космонавт)

ссср

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Причина авиакатастрофы, в которой погиб первый космонавт планеты Юрий Гагарин, так и останется неопределенной, возможно, что его самолет столкнулся с метеозондом, рассказал в интервью РИА Новости дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий член первого отряда космонавтов Борис Волынов.Гагарин вместе с разбилисьКосмонавт также сообщил, что входит в комиссию по расследованию причин трагедии.Первый космонавт Земли Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года во время тренировочного полета МиГ-15УТИ у деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Однозначную причину авиакатастрофы до сих пор установить не удалось. По данным расследования, до срыва машины в штопор состояние Гагарина было совершенно нормальным. Затем произошло какое-то неожиданное событие, из-за чего самолет оказался на закритическом режиме в положении крутого пикирования. Вместе с Гагариным погиб летчик-инструктор, командир полка Владимир Серегин.Официально сообщалось, что экипаж из-за изменившейся воздушной обстановки (подробности не уточняются) совершил резкий маневр и сорвался в штопор. Пытаясь вывести машину в горизонтальный полет, пилоты столкнулись с землей. Отказов или неисправностей техники не обнаружилось. Химический анализ останков и крови летчиков посторонних веществ не выявил.

https://ria.ru/20210412/kosmos-1727820889.html

ссср

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис волынов, космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), ссср