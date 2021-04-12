https://ria.ru/20210412/gagarin-1727489380.html

Земля в иллюминаторе: памятные места Юрия Гагарина

Земля в иллюминаторе: памятные места Юрия Гагарина

Со дня первого полета человека в космос исполнилось ровно 60 лет. В России подвигу Гагарина, 12 апреля 1961 года облетевшего Землю на корабле "Восток",... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T11:06

2021-04-12T11:06

2021-04-12T11:13

юрий гагарин (космонавт)

саратовская область

фото

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Со дня первого полета человека в космос исполнилось ровно 60 лет. В России подвигу Гагарина, 12 апреля 1961 года облетевшего Землю на корабле "Восток", посвящено несколько музеев. Знаменательные места — в фотоленте Ria.ru.

саратовская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гагарин (космонавт), саратовская область, фото, фото