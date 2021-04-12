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Земля в иллюминаторе: памятные места Юрия Гагарина
Земля в иллюминаторе: памятные места Юрия Гагарина
Со дня первого полета человека в космос исполнилось ровно 60 лет. В России подвигу Гагарина, 12 апреля 1961 года облетевшего Землю на корабле "Восток",... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T11:06
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юрий гагарин (космонавт)
саратовская область
фото
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Со дня первого полета человека в космос исполнилось ровно 60 лет. В России подвигу Гагарина, 12 апреля 1961 года облетевшего Землю на корабле "Восток", посвящено несколько музеев. Знаменательные места — в фотоленте Ria.ru.
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юрий гагарин (космонавт), саратовская область, фото, фото

Земля в иллюминаторе: памятные места Юрия Гагарина

11:06 12.04.2021 (обновлено: 11:13 12.04.2021)
 
Читать ria.ru в
Со дня первого полета человека в космос исполнилось ровно 60 лет. В России подвигу Гагарина, 12 апреля 1961 года облетевшего Землю на корабле "Восток", посвящено несколько музеев. Знаменательные места — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Первый отечественный скафандр СК-1 разрабатывали специально для Юрия Гагарина. Перед самым стартом выяснилось, что на скафандре нет ярких опознавательных знаков, и, чтобы после приземления космонавта не приняли за шпиона, на уже надетом на Гагарина шлеме вывели надпись "СССР".

Скафандр СК-1 в музее Первого полёта в городе Гагарин
1 из 18

Первый отечественный скафандр СК-1 разрабатывали специально для Юрия Гагарина. Перед самым стартом выяснилось, что на скафандре нет ярких опознавательных знаков, и, чтобы после приземления космонавта не приняли за шпиона, на уже надетом на Гагарина шлеме вывели надпись "СССР".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

С 2011 года в городе Гагарин работает музей Первого полета человека в космос, где собрана уникальная коллекция экспонатов.

Здание музея истории Первого полёта в городе Гагарин
2 из 18

С 2011 года в городе Гагарин работает музей Первого полета человека в космос, где собрана уникальная коллекция экспонатов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Интерактивная конструкция "Гагаринская орбита" позволяет увидеть, над какими географическими объектами полетал космический корабль "Восток". Вокруг макета земного шара движется советская ракета, оставляя за собой светящуюся дорожку.

Орбита полета Гагарина на глобусе в городе Гагарин
3 из 18

Интерактивная конструкция "Гагаринская орбита" позволяет увидеть, над какими географическими объектами полетал космический корабль "Восток". Вокруг макета земного шара движется советская ракета, оставляя за собой светящуюся дорожку.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Узнать больше о жизни Гагарина можно в Доме космонавтов в Гагарине.

Боевой листок в Доме космонавтов в городе Гагарин
4 из 18

Узнать больше о жизни Гагарина можно в Доме космонавтов в Гагарине.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

В Доме космонавтов хранится немало раритетов: это и снимки из семейного архива, и личные вещи Гагарина.

Экспонаты в Доме космонавтов в городе Гагарин
5 из 18

В Доме космонавтов хранится немало раритетов: это и снимки из семейного архива, и личные вещи Гагарина.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Тот самый ключ, которым Гагарин заводил "Восток" перед стартом, хранится в Музее первого полета в Гагарине.

Стартовый ключ в музее Первого полёта в городе Гагарин
6 из 18

Тот самый ключ, которым Гагарин заводил "Восток" перед стартом, хранится в Музее первого полета в Гагарине.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

В музее первого полета можно заглянуть в барокамеру, где проходили подготовку космонавты, и представить, к каким перегрузкам их готовили.

Сурдобарокамера СБК48 в музее Первого полёта в городе Гагарин
7 из 18

В музее первого полета можно заглянуть в барокамеру, где проходили подготовку космонавты, и представить, к каким перегрузкам их готовили.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Посетительница музея Первого полета в Гагарине.

Посетительница в музее Первого полёта в городе Гагарин
8 из 18

Посетительница музея Первого полета в Гагарине.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Еще одно знаменательное место, связанное с именем первого космонавта, — родное село Юрия Гагарина Клушино.

Въездная стела в деревню Клушино Смоленской области
9 из 18

Еще одно знаменательное место, связанное с именем первого космонавта, — родное село Юрия Гагарина Клушино.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Здесь, в этой землянке, семья Гагариных жила во время фашистской оккупации села.

Землянка семьи Гагариных и Дом-музей детских лет Гагарина в деревне Клушино Смоленской области
10 из 18

Здесь, в этой землянке, семья Гагариных жила во время фашистской оккупации села.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

В дом-музее детских лет Гагарина воссозданы довоенные интерьеры, создающие представление о деревенском укладе жизни того времени.

Дом-музей детских лет Гагарина в деревне Клушино Смоленской области
11 из 18

В дом-музее детских лет Гагарина воссозданы довоенные интерьеры, создающие представление о деревенском укладе жизни того времени.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Памятник Гагарину около Дома культуры в деревне Клушино Смоленской области.

Памятник космонавту Юрию Гагарину около Дома культуры в деревне Клушино Смоленской области
12 из 18

Памятник Гагарину около Дома культуры в деревне Клушино Смоленской области.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

В Гагарине есть еще один тематический музей, посвященный школьным годам Юрия. Сначала дом, в котором он находится, стоял в Клушине, но после войны отец будущего космонавта разобрал избу и перевез на новое место.

Прохожие у Дома-музея школьных лет Юрия Гагарина в городе Гагарин
13 из 18

В Гагарине есть еще один тематический музей, посвященный школьным годам Юрия. Сначала дом, в котором он находится, стоял в Клушине, но после войны отец будущего космонавта разобрал избу и перевез на новое место.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Журнал "Огонек" в Доме-музее школьных лет Гагарина.

Журнал Огонек в Доме-музее школьных лет Юрия Гагарина в городе Гагарин
14 из 18

Журнал "Огонек" в Доме-музее школьных лет Гагарина.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Комната будущего космонавта в Доме-музее школьных лет Юрия Гагарина.

Комната космонавта Юрия Гагарина в Доме-музее школьных лет Юрия Гагарин в городе Гагарин
15 из 18

Комната будущего космонавта в Доме-музее школьных лет Юрия Гагарина.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Фотографии Юрия Гагарина в Доме космонавтов.

Фотографии космонавта Юрия Гагарина в Доме космонавтов в городе Гагарин
16 из 18

Фотографии Юрия Гагарина в Доме космонавтов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Во дворе дома-музея школьных лет Юрия Гагарина в начале 2000-х установили памятник маме космонавта Анне Тимофеевне.

Памятник Анне Тимофеевне Гагариной в городе Гагарин
17 из 18

Во дворе дома-музея школьных лет Юрия Гагарина в начале 2000-х установили памятник маме космонавта Анне Тимофеевне.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

На месте возле села Терновка Саратовской области, где 12 апреля 1961-го приземлился Гагарин, создан своеобразный музей под открытым небом — архитектурный комплекс "Гагаринское поле".

Архитектурный комплекс Гагаринское поле на месте приземления космонавта Юрия Гагарина возле села Терновка Саратовской области
18 из 18

На месте возле села Терновка Саратовской области, где 12 апреля 1961-го приземлился Гагарин, создан своеобразный музей под открытым небом — архитектурный комплекс "Гагаринское поле".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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Юрий Гагарин (космонавт)Саратовская областьФото
 
 
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