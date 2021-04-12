Земля в иллюминаторе: памятные места Юрия Гагарина
Первый отечественный скафандр СК-1 разрабатывали специально для Юрия Гагарина. Перед самым стартом выяснилось, что на скафандре нет ярких опознавательных знаков, и, чтобы после приземления космонавта не приняли за шпиона, на уже надетом на Гагарина шлеме вывели надпись "СССР".
Первый отечественный скафандр СК-1 разрабатывали специально для Юрия Гагарина. Перед самым стартом выяснилось, что на скафандре нет ярких опознавательных знаков, и, чтобы после приземления космонавта не приняли за шпиона, на уже надетом на Гагарина шлеме вывели надпись "СССР".
С 2011 года в городе Гагарин работает музей Первого полета человека в космос, где собрана уникальная коллекция экспонатов.
С 2011 года в городе Гагарин работает музей Первого полета человека в космос, где собрана уникальная коллекция экспонатов.
Интерактивная конструкция "Гагаринская орбита" позволяет увидеть, над какими географическими объектами полетал космический корабль "Восток". Вокруг макета земного шара движется советская ракета, оставляя за собой светящуюся дорожку.
Интерактивная конструкция "Гагаринская орбита" позволяет увидеть, над какими географическими объектами полетал космический корабль "Восток". Вокруг макета земного шара движется советская ракета, оставляя за собой светящуюся дорожку.
Узнать больше о жизни Гагарина можно в Доме космонавтов в Гагарине.
Узнать больше о жизни Гагарина можно в Доме космонавтов в Гагарине.
В Доме космонавтов хранится немало раритетов: это и снимки из семейного архива, и личные вещи Гагарина.
В Доме космонавтов хранится немало раритетов: это и снимки из семейного архива, и личные вещи Гагарина.
Тот самый ключ, которым Гагарин заводил "Восток" перед стартом, хранится в Музее первого полета в Гагарине.
Тот самый ключ, которым Гагарин заводил "Восток" перед стартом, хранится в Музее первого полета в Гагарине.
В музее первого полета можно заглянуть в барокамеру, где проходили подготовку космонавты, и представить, к каким перегрузкам их готовили.
В музее первого полета можно заглянуть в барокамеру, где проходили подготовку космонавты, и представить, к каким перегрузкам их готовили.
Посетительница музея Первого полета в Гагарине.
Еще одно знаменательное место, связанное с именем первого космонавта, — родное село Юрия Гагарина Клушино.
Еще одно знаменательное место, связанное с именем первого космонавта, — родное село Юрия Гагарина Клушино.
Здесь, в этой землянке, семья Гагариных жила во время фашистской оккупации села.
Здесь, в этой землянке, семья Гагариных жила во время фашистской оккупации села.
В дом-музее детских лет Гагарина воссозданы довоенные интерьеры, создающие представление о деревенском укладе жизни того времени.
В дом-музее детских лет Гагарина воссозданы довоенные интерьеры, создающие представление о деревенском укладе жизни того времени.
Памятник Гагарину около Дома культуры в деревне Клушино Смоленской области.
Памятник Гагарину около Дома культуры в деревне Клушино Смоленской области.
В Гагарине есть еще один тематический музей, посвященный школьным годам Юрия. Сначала дом, в котором он находится, стоял в Клушине, но после войны отец будущего космонавта разобрал избу и перевез на новое место.
В Гагарине есть еще один тематический музей, посвященный школьным годам Юрия. Сначала дом, в котором он находится, стоял в Клушине, но после войны отец будущего космонавта разобрал избу и перевез на новое место.
Журнал "Огонек" в Доме-музее школьных лет Гагарина.
Журнал "Огонек" в Доме-музее школьных лет Гагарина.
Комната будущего космонавта в Доме-музее школьных лет Юрия Гагарина.
Комната будущего космонавта в Доме-музее школьных лет Юрия Гагарина.
Фотографии Юрия Гагарина в Доме космонавтов.
Во дворе дома-музея школьных лет Юрия Гагарина в начале 2000-х установили памятник маме космонавта Анне Тимофеевне.
Во дворе дома-музея школьных лет Юрия Гагарина в начале 2000-х установили памятник маме космонавта Анне Тимофеевне.
На месте возле села Терновка Саратовской области, где 12 апреля 1961-го приземлился Гагарин, создан своеобразный музей под открытым небом — архитектурный комплекс "Гагаринское поле".
На месте возле села Терновка Саратовской области, где 12 апреля 1961-го приземлился Гагарин, создан своеобразный музей под открытым небом — архитектурный комплекс "Гагаринское поле".