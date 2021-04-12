https://ria.ru/20210412/filipp-1727823734.html

Принц Филипп просил Чарльза позаботиться о королеве и возглавить семью

Принц Филипп просил Чарльза позаботиться о королеве и возглавить семью

Супруг королевы Великобритании принц Филипп незадолго до смерти попросил старшего сына принца Уэльского Чарльза позаботиться о матери и возглавить королевскую... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T01:42

2021-04-12T01:42

2021-04-12T01:42

умер принц филипп

принц филипп, герцог эдинбургский

чарльз, принц уэльский

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 12 апр – РИА Новости, Наталья Копылова. Супруг королевы Великобритании принц Филипп незадолго до смерти попросил старшего сына принца Уэльского Чарльза позаботиться о матери и возглавить королевскую семью, сообщает издание The Sun со ссылкой на королевского биографа Роберта Джобсона.Принц Филипп скончался 9 апреля на 100-м году жизни.Несколько недель назад во время встречи в лондонской больнице, где лечился принц Филипп, Чарльз получил указания от отца, отмечает издание.Этим можно объяснить тот факт, что принц Уэльский, покидая больницу, выглядел печальным и со слезами на глазах, предположило издание.Четверо детей Елизаветы II и принца Филиппа в субботу и воскресенье, выступая с заявлениями в прессе, отметили, что отец был для них учителем, сторонником и критиком, объединявшим семью.По словам второго сына королевской четы герцога Йоркского Эндрю, смерть принца Филиппа "оставила огромную пустоту в жизни" королевы.Принц Чарльз и младший сын граф Уэссекский Эдвард сказали, что члены королевской семьи были тронуты словам поддержки и соболезнованиями, приходящими со всего мира. Наследники отметили, что будут оказывать необходимую поддержку матери в это тяжелое для всей семьи время.

https://ria.ru/20210412/filipp-1727821255.html

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