https://ria.ru/20210412/evropa-1727593618.html

В Европе появятся новые ночные поезда

В Европе появятся новые ночные поезда

Новый ночной поезд, соединяющий Прагу, Дрезден, Берлин, Амстердам и Брюссель, будет запущен в 2022 году, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T01:02

2021-04-12T01:02

2021-04-12T01:02

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Новый ночной поезд, соединяющий Прагу, Дрезден, Берлин, Амстердам и Брюссель, будет запущен в 2022 году, сообщает Lonely Planet.Он должен дополнить сеть маршрутов, которые свяжут города по всему континенту.Поезд будет отправляться ранним вечером из Праги через Дрезден, Берлин и Амстердам в Брюссель, прибытие куда запланировано утром. Пассажирам предоставят сидячие места и купе, бесплатный доступ в Интернет, завтрак, кофе и другие услуги. Запуск маршрута станет частью запланированного расширения европейской сети ночных поездов. Государственные железные дороги Германии, Австрии, Франции и Швейцарии уже объявили о партнерстве с инвестиционным фондом для возрождения таких перевозок. Всего четыре года назад немецкая государственная железная дорога Deutsche Bahn продала все свои спальные вагоны, объявив их нерентабельными из-за низкого пассажиропотока. Но изменение климата и пандемия COVID-19 повлияли на то, как путешественники добираются до пункта назначения. Ожидается, что в ближайшие четыре года будут запущены еще пять маршрутов. К декабрю 2021 года новое ночное сообщение появится между Веной и Парижем через Мюнхен, а также между Цюрихом и Амстердамом. Поезда, соединяющие Цюрих и Рим, будут курсировать с декабря 2022 года. В декабре 2023 года появится еще один маршрут Вена — Париж, который пройдет через Берлин и Брюссель. Ночные поезда между Цюрихом и Барселоной начнут курсировать с декабря 2024 года.

https://ria.ru/20210409/poezda-1727415588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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