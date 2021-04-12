https://ria.ru/20210412/dtp-1727957565.html

Рязанские власти назвали причину массового ДТП с автобусом

Рязанские власти назвали причину массового ДТП с автобусом

Водителю маршрутного автобуса, устроившего массовое ДТП в Рязани, стало плохо во время движения, администрация города ищет молодого человека, чьи действия, по... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T18:33

2021-04-12T18:33

2021-04-12T18:36

volkswagen polo

рязань

происшествия

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РЯЗАНЬ , 12 апр - РИА Новости. Водителю маршрутного автобуса, устроившего массовое ДТП в Рязани, стало плохо во время движения, администрация города ищет молодого человека, чьи действия, по свидетельству очевидцев, позволили избежать большей трагедии, сообщается на странице администрации Рязани в социальной сети "ВКонтакте".Ранее сообщалось, что по предварительным данным регионального УМВД, примерно в 14.30 мск на улице Каширина водитель маршрутного автобуса столкнулся с легковушкой Volkswagen Polo, после чего произошло столкновение еще десяти машин. Травмы получили девять человек, в том числе годовалый ребенок. Из них пять пострадавших госпитализированы. Прокуратура и СУСК по региону начали проверку по факту ДТП.В сообщении администрации уточняется, что имя рязанца на данный момент неизвестно, "фамилия, по данным, опубликованным в социальных сетях, - Фетисов". Мэрия попросила молодого человека откликнуться.

рязань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры массового ДТП с участием автобуса в Рязани 12 машин, включая маршрутку, столкнулись в Рязани, травмы получили 8 человек. 5 человек госпитализированы. 2021-04-12T18:33 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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