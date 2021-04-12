Рязанские власти назвали причину массового ДТП с автобусом
18:33 12.04.2021 (обновлено: 18:36 12.04.2021)
© Фото : Управление МВД России по Рязанской областиМесто ДТП на улице Каширина в Рязани
© Фото : Управление МВД России по Рязанской области
РЯЗАНЬ , 12 апр - РИА Новости. Водителю маршрутного автобуса, устроившего массовое ДТП в Рязани, стало плохо во время движения, администрация города ищет молодого человека, чьи действия, по свидетельству очевидцев, позволили избежать большей трагедии, сообщается на странице администрации Рязани в социальной сети "ВКонтакте".
Ранее сообщалось, что по предварительным данным регионального УМВД, примерно в 14.30 мск на улице Каширина водитель маршрутного автобуса столкнулся с легковушкой Volkswagen Polo, после чего произошло столкновение еще десяти машин. Травмы получили девять человек, в том числе годовалый ребенок. Из них пять пострадавших госпитализированы. Прокуратура и СУСК по региону начали проверку по факту ДТП.
"По предварительным данным, водителю автобуса маршрута номер 98 стало плохо во время движения, и он потерял контроль над управлением (автобусом – ред.). По сообщению очевидцев, в этот момент один из пассажиров взял ситуацию под контроль и смог выровнять траекторию движения автобуса и сбросить скорость. Это позволило избежать большой трагедии", - говорится в сообщении администрации.
В сообщении администрации уточняется, что имя рязанца на данный момент неизвестно, "фамилия, по данным, опубликованным в социальных сетях, - Фетисов". Мэрия попросила молодого человека откликнуться.