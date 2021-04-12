https://ria.ru/20210412/dtp-1727939513.html

В Новосибирске кроссовер сбил двух пешеходов и врезался в здание

В Новосибирске кроссовер сбил двух пешеходов и врезался в здание

Кроссовер BMW X5 в центре Новосибирска после столкновения с двумя автомобилями сбил на тротуаре двух пешеходов и врезался в здание. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T17:01

2021-04-12T17:01

2021-04-12T17:14

bmw x5

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 12 апр – РИА Новости. Кроссовер BMW X5 в центре Новосибирска после столкновения с двумя автомобилями сбил на тротуаре двух пешеходов и врезался в здание."Сегодня на пересечении улиц Державина и Красного проспекта зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей: BMW X5, BMW X3 и Toyota. В результате данного ДТП пострадало два пешехода, которые с различными травмами доставлены в лечебное учреждение, характер травм пострадавших уточняется", - сообщили журналистам в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.В соцсетях очевидцы сообщают, что BMW X5 после столкновения с другими машинами вылетел на тротуар, сбил людей и врезался в угол здания, где располагается офис агентства недвижимости."На месте происшествия работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - добавили в ГИБДД.

https://ria.ru/20210325/dtp-1602783240.html

https://ria.ru/20210327/dtp-1603148394.html

новосибирск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

bmw x5, новосибирск, происшествия