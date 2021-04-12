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В Новосибирске кроссовер сбил двух пешеходов и врезался в здание
В Новосибирске кроссовер сбил двух пешеходов и врезался в здание
Кроссовер BMW X5 в центре Новосибирска после столкновения с двумя автомобилями сбил на тротуаре двух пешеходов и врезался в здание. РИА Новости, 12.04.2021
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bmw x5
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 12 апр – РИА Новости. Кроссовер BMW X5 в центре Новосибирска после столкновения с двумя автомобилями сбил на тротуаре двух пешеходов и врезался в здание."Сегодня на пересечении улиц Державина и Красного проспекта зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей: BMW X5, BMW X3 и Toyota. В результате данного ДТП пострадало два пешехода, которые с различными травмами доставлены в лечебное учреждение, характер травм пострадавших уточняется", - сообщили журналистам в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.В соцсетях очевидцы сообщают, что BMW X5 после столкновения с другими машинами вылетел на тротуар, сбил людей и врезался в угол здания, где располагается офис агентства недвижимости."На месте происшествия работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - добавили в ГИБДД.
https://ria.ru/20210325/dtp-1602783240.html
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bmw x5, новосибирск, происшествия

В Новосибирске кроссовер сбил двух пешеходов и врезался в здание

17:01 12.04.2021 (обновлено: 17:14 12.04.2021)
 
© Фото : АСТ-54На месте ДТП с участием автомобиля BMW X5 в Новосибирске. 12 апреля 2021
На месте ДТП с участием автомобиля BMW X5 в Новосибирске. 12 апреля 2021 - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Фото : АСТ-54
На месте ДТП с участием автомобиля BMW X5 в Новосибирске. 12 апреля 2021
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НОВОСИБИРСК, 12 апр – РИА Новости. Кроссовер BMW X5 в центре Новосибирска после столкновения с двумя автомобилями сбил на тротуаре двух пешеходов и врезался в здание.
"Сегодня на пересечении улиц Державина и Красного проспекта зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей: BMW X5, BMW X3 и Toyota. В результате данного ДТП пострадало два пешехода, которые с различными травмами доставлены в лечебное учреждение, характер травм пострадавших уточняется", - сообщили журналистам в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
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В соцсетях очевидцы сообщают, что BMW X5 после столкновения с другими машинами вылетел на тротуар, сбил людей и врезался в угол здания, где располагается офис агентства недвижимости.
"На месте происшествия работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - добавили в ГИБДД.
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