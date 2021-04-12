https://ria.ru/20210412/donetsk-1727894134.html

В ДНР заявили об обстрелах силовиками окраин Донецка

В ДНР заявили об обстрелах силовиками окраин Донецка

Украинские силовики обстреляли из БМП и гранатометов поселок Александровка на западной окраине Донецка, сообщил в понедельник глава администрации города Алексей РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T13:38

2021-04-12T13:38

2021-04-12T15:33

ситуация в днр и лнр

днр

донбасс

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727253199_0:114:3115:1866_1920x0_80_0_0_8c0f986bf1ddce3341027c6c19585611.jpg

ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из БМП и гранатометов поселок Александровка на западной окраине Донецка, сообщил в понедельник глава администрации города Алексей Кулемзин."В 12:05 со стороны ВСУ начался обстрел поселка Александровка из БМП-2, СПГ-9. Пострадавших нет", — написал он в Telegram-канале.Власти Украины в апреле 2014-го начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.Ситуация обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным, однако впоследствии заявил, что киевские власти не рассматривают вариант силового решения конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства.

https://ria.ru/20210412/agressiya-1727870267.html

https://ria.ru/20210412/voyna-1727889780.html

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, днр, донбасс, украина, в мире