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В ДНР заявили об обстрелах силовиками окраин Донецка
В ДНР заявили об обстрелах силовиками окраин Донецка
Украинские силовики обстреляли из БМП и гранатометов поселок Александровка на западной окраине Донецка, сообщил в понедельник глава администрации города Алексей РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T13:38
2021-04-12T15:33
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ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из БМП и гранатометов поселок Александровка на западной окраине Донецка, сообщил в понедельник глава администрации города Алексей Кулемзин."В 12:05 со стороны ВСУ начался обстрел поселка Александровка из БМП-2, СПГ-9. Пострадавших нет", — написал он в Telegram-канале.Власти Украины в апреле 2014-го начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.Ситуация обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным, однако впоследствии заявил, что киевские власти не рассматривают вариант силового решения конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства.
https://ria.ru/20210412/agressiya-1727870267.html
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ситуация в днр и лнр, днр, донбасс, украина, в мире

В ДНР заявили об обстрелах силовиками окраин Донецка

13:38 12.04.2021 (обновлено: 15:33 12.04.2021)
 
© REUTERS / Serhiy TakhmazovВоеннослужащий украинских вооруженных сил осматривает в бинокль территорию на боевых позициях на линии разделения близ города Донецк
Военнослужащий украинских вооруженных сил осматривает в бинокль территорию на боевых позициях на линии разделения близ города Донецк - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© REUTERS / Serhiy Takhmazov
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из БМП и гранатометов поселок Александровка на западной окраине Донецка, сообщил в понедельник глава администрации города Алексей Кулемзин.
"В 12:05 со стороны ВСУ начался обстрел поселка Александровка из БМП-2, СПГ-9. Пострадавших нет", — написал он в Telegram-канале.
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Власти Украины в апреле 2014-го начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.
Ситуация обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным, однако впоследствии заявил, что киевские власти не рассматривают вариант силового решения конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства.
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