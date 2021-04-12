https://ria.ru/20210412/donbass-1727939334.html

На Украине пообещали найти мирное решение для Донбасса

На Украине пообещали найти мирное решение для Донбасса

Глава украинской партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире телеканала "Украина 24" заявил о поддержке Киева западными странами и пообещал, что Киев не... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T17:01

2021-04-12T17:01

2021-04-12T17:01

россия

александр корниенко

партия "слуга народа"

ситуация в днр и лнр

ситуация на украине

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

москва

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Глава украинской партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире телеканала "Украина 24" заявил о поддержке Киева западными странами и пообещал, что Киев не станет нагнетать ситуацию в Донбассе."Мы другого пути, кроме политико-дипломатического, для решения этого конфликта не видим", — сказал он.Кроме того, Корниенко назвал Украину "мирной страной" и заверил, что ВСУ не будут нападать первыми.По его мнению, мир сейчас занимает сторону Киева. "За прошедшую неделю были разговоры с представителями Великобритании, и в Турции был наш президент, и был разговор с президентом США Байденом очень предметный", — добавил он.Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата народной милиции ДНР, а украинские силовики ужесточили обстрелы. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным. Позже он опроверг это заявление, сказав, что украинские власти не рассматривают силовое решение конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее днем напомнил, что Москва не выступает агрессором в отношениях с другими государствами. Также в Кремле отмечали, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства.

https://ria.ru/20210412/lavrov-1727908372.html

https://ria.ru/20210412/voyna-1727889780.html

https://ria.ru/20210411/ukraina-1727679688.html

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