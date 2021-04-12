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На Украине пообещали найти мирное решение для Донбасса
На Украине пообещали найти мирное решение для Донбасса
Глава украинской партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире телеканала "Украина 24" заявил о поддержке Киева западными странами и пообещал, что Киев не... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T17:01
2021-04-12T17:01
россия
александр корниенко
партия "слуга народа"
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
москва
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Глава украинской партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире телеканала "Украина 24" заявил о поддержке Киева западными странами и пообещал, что Киев не станет нагнетать ситуацию в Донбассе."Мы другого пути, кроме политико-дипломатического, для решения этого конфликта не видим", — сказал он.Кроме того, Корниенко назвал Украину "мирной страной" и заверил, что ВСУ не будут нападать первыми.По его мнению, мир сейчас занимает сторону Киева. "За прошедшую неделю были разговоры с представителями Великобритании, и в Турции был наш президент, и был разговор с президентом США Байденом очень предметный", — добавил он.Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата народной милиции ДНР, а украинские силовики ужесточили обстрелы. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным. Позже он опроверг это заявление, сказав, что украинские власти не рассматривают силовое решение конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее днем напомнил, что Москва не выступает агрессором в отношениях с другими государствами. Также в Кремле отмечали, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства.
https://ria.ru/20210412/lavrov-1727908372.html
https://ria.ru/20210412/voyna-1727889780.html
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россия, александр корниенко, партия "слуга народа", ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, москва, сша, украина, в мире

На Украине пообещали найти мирное решение для Донбасса

17:01 12.04.2021
 
© REUTERS / Serhiy TakhmazovУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© REUTERS / Serhiy Takhmazov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Глава украинской партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире телеканала "Украина 24" заявил о поддержке Киева западными странами и пообещал, что Киев не станет нагнетать ситуацию в Донбассе.
"Мы другого пути, кроме политико-дипломатического, для решения этого конфликта не видим", — сказал он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Курейши в Исламабаде - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
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Кроме того, Корниенко назвал Украину "мирной страной" и заверил, что ВСУ не будут нападать первыми.
По его мнению, мир сейчас занимает сторону Киева.
"За прошедшую неделю были разговоры с представителями Великобритании, и в Турции был наш президент, и был разговор с президентом США Байденом очень предметный", — добавил он.
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Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата народной милиции ДНР, а украинские силовики ужесточили обстрелы. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным. Позже он опроверг это заявление, сказав, что украинские власти не рассматривают силовое решение конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее днем напомнил, что Москва не выступает агрессором в отношениях с другими государствами. Также в Кремле отмечали, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства.
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РоссияАлександр КорниенкоПартия "Слуга народа"Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМоскваСШАУкраинаВ мире
 
 
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