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В Кремле надеются, что Киев прекратит провокации в Донбассе
В Кремле надеются, что Киев прекратит провокации в Донбассе
В кремле надеются, что политическая мудрость в Киеве возобладает и провокационные действия украинских военных в Донбассе прекратятся, заявил журналистам... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T12:07
2021-04-12T12:14
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
украина
в мире
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В кремле надеются, что политическая мудрость в Киеве возобладает и провокационные действия украинских военных в Донбассе прекратятся, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник.Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель, что Владимир Зеленский запросил Москву о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить эскалацию конфликта на востоке Украины."Надеемся, что политическая мудрость возобладает в Киеве и дело не будет принимать серьезного оборота - и провокационные действия сойдут на "нет"... В том, что касается разрядки напряженности, предотвращения потенциальной войны, Владимиру Путину всегда есть, что сказать", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, есть ли президенту России что сказать Зеленскому.
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россия, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, украина, в мире

В Кремле надеются, что Киев прекратит провокации в Донбассе

12:07 12.04.2021 (обновлено: 12:14 12.04.2021)
 
© REUTERS / Oleksandr KlymenkoВоеннослужащий украинских вооруженных на линии разделения близ города Донецк
Военнослужащий украинских вооруженных на линии разделения близ города Донецк - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В кремле надеются, что политическая мудрость в Киеве возобладает и провокационные действия украинских военных в Донбассе прекратятся, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник.
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель, что Владимир Зеленский запросил Москву о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить эскалацию конфликта на востоке Украины.
"Надеемся, что политическая мудрость возобладает в Киеве и дело не будет принимать серьезного оборота - и провокационные действия сойдут на "нет"... В том, что касается разрядки напряженности, предотвращения потенциальной войны, Владимиру Путину всегда есть, что сказать", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, есть ли президенту России что сказать Зеленскому.
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
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