https://ria.ru/20210412/donbass-1727874633.html

В Кремле надеются, что Киев прекратит провокации в Донбассе

В Кремле надеются, что Киев прекратит провокации в Донбассе

В кремле надеются, что политическая мудрость в Киеве возобладает и провокационные действия украинских военных в Донбассе прекратятся, заявил журналистам... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T12:07

2021-04-12T12:07

2021-04-12T12:14

россия

владимир зеленский

дмитрий песков

владимир путин

украина

в мире

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В кремле надеются, что политическая мудрость в Киеве возобладает и провокационные действия украинских военных в Донбассе прекратятся, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник.Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель, что Владимир Зеленский запросил Москву о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить эскалацию конфликта на востоке Украины."Надеемся, что политическая мудрость возобладает в Киеве и дело не будет принимать серьезного оборота - и провокационные действия сойдут на "нет"... В том, что касается разрядки напряженности, предотвращения потенциальной войны, Владимиру Путину всегда есть, что сказать", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, есть ли президенту России что сказать Зеленскому.

https://ria.ru/20210412/donbass-1727850771.html

россия

украина

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россия, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, украина, в мире