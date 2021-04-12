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Киев назвал дезинформацией сообщения о подготовке наступления в Донбассе
Киев назвал дезинформацией сообщения о подготовке наступления в Донбассе
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала фейком заявления о якобы подготовке Киева к наступлению в Донбассе и призвала не... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T10:37
2021-04-12T12:19
юлия мендель
донбасс
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донецкая народная республика
украина
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КИЕВ, 12 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала фейком заявления о якобы подготовке Киева к наступлению в Донбассе и призвала не поддаваться панике.Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что информация о "подготовке Украины к наступлению на Донбассе" не соответствуют действительности и является дезинформацией. Кроме того, он заявил, что "освобождение" Донбасса силовым путем приведет к гибели большого числа среди мирного населения и военнослужащих, что является неприемлемым для Киева.При этом она призвала оценивать ситуацию трезво и не поддаваться панике. "Поддаваться панике и усугублять обстановку – это такая же глупость, как недооценивать реальность угрозы", - сказала пресс-секретарь.Мендель отметила, что у Киева есть стойкое убеждение, что к миру должны вести только переговоры. "Поэтому мы добиваемся переговоров в "нормандском формате" и будем двигаться к миру всеми возможными дипломатическими способами", - добавила она.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.
https://ria.ru/20210411/ukraina-1727782270.html
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юлия мендель, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире

Киев назвал дезинформацией сообщения о подготовке наступления в Донбассе

10:37 12.04.2021 (обновлено: 12:19 12.04.2021)
 
CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 12 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала фейком заявления о якобы подготовке Киева к наступлению в Донбассе и призвала не поддаваться панике.
Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что информация о "подготовке Украины к наступлению на Донбассе" не соответствуют действительности и является дезинформацией. Кроме того, он заявил, что "освобождение" Донбасса силовым путем приведет к гибели большого числа среди мирного населения и военнослужащих, что является неприемлемым для Киева.
"Главнокомандующий нашей армии уже заявлял буквально на днях, что сообщение о якобы наступлении Украины на Донбасс - это полный фейк и дезинформация. Дело в том, что Украина просто не может наступать на свою же территорию и не может бороться со своими людьми", - сказала Мендель в эфире телеканала "Дом".
При этом она призвала оценивать ситуацию трезво и не поддаваться панике. "Поддаваться панике и усугублять обстановку – это такая же глупость, как недооценивать реальность угрозы", - сказала пресс-секретарь.
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Мендель отметила, что у Киева есть стойкое убеждение, что к миру должны вести только переговоры. "Поэтому мы добиваемся переговоров в "нормандском формате" и будем двигаться к миру всеми возможными дипломатическими способами", - добавила она.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.
 
Юлия МендельДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
 
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