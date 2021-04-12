https://ria.ru/20210412/donbass-1727850771.html

Киев назвал дезинформацией сообщения о подготовке наступления в Донбассе

Киев назвал дезинформацией сообщения о подготовке наступления в Донбассе

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала фейком заявления о якобы подготовке Киева к наступлению в Донбассе и призвала не... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T10:37

2021-04-12T10:37

2021-04-12T12:19

юлия мендель

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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КИЕВ, 12 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала фейком заявления о якобы подготовке Киева к наступлению в Донбассе и призвала не поддаваться панике.Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что информация о "подготовке Украины к наступлению на Донбассе" не соответствуют действительности и является дезинформацией. Кроме того, он заявил, что "освобождение" Донбасса силовым путем приведет к гибели большого числа среди мирного населения и военнослужащих, что является неприемлемым для Киева.При этом она призвала оценивать ситуацию трезво и не поддаваться панике. "Поддаваться панике и усугублять обстановку – это такая же глупость, как недооценивать реальность угрозы", - сказала пресс-секретарь.Мендель отметила, что у Киева есть стойкое убеждение, что к миру должны вести только переговоры. "Поэтому мы добиваемся переговоров в "нормандском формате" и будем двигаться к миру всеми возможными дипломатическими способами", - добавила она.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.

https://ria.ru/20210411/ukraina-1727782270.html

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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юлия мендель, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире