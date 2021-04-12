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Первый дом для обманутых дольщиков в Приамурье сдадут в ноябре 2022 года
Первый дом для обманутых дольщиков в Приамурье сдадут в ноябре 2022 года
Первый дом, квартиры в котором предоставят обманутым участникам долевого строительства, сдадут в эксплуатацию в Приамурье в ноябре 2022 года, сообщил губернатор РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T14:24
2021-04-12T14:24
василий орлов (губернатор)
жилье
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
амурская область
благовещенский район
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр – РИА Новости. Первый дом, квартиры в котором предоставят обманутым участникам долевого строительства, сдадут в эксплуатацию в Приамурье в ноябре 2022 года, сообщил губернатор Василий Орлов.Как сообщает правительство Приамурья, дом строится в рамках масштабного инвестиционного проекта по региональному закону, принятому совместно с прокуратурой для восстановления прав обманутых "дольщиков". Закон предполагает строительство жилья, где не менее 10% от общей площади будет безвозмездно предано в собственность дольщикам."По первому литеру уже определены сроки передачи квартир людям, ранее пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков. В ноябре 2022 года обманутые дольщики, выбравшие предоставление жилого помещения в качестве меры поддержки и относящиеся к первой очереди строительства, а это 11 человек, получат квартиры", - рассказал Орлов, чьи слова цитирует правительство Амурской области.Всего планируется построить два многоэтажных дома, то есть более 36 тысяч квадратных метров жилья, в реестр Минстроя Приамурья включены 36 обманутых дольщиков, площадь квартир, которые им предоставят, будут не меньше указанных в договорах долевого участия. В мае 2020 было заключено соглашение между "Дальневосточной строительной компанией", минстроем региона и администрацией Благовещенского района. Участок под строительство выделен без торгов в селе Чигири."В начале апреля получено разрешение на строительство первого литера, заканчивается проектирование второго", - приводятся в сообщении слова министра строительства и архитектуры Амурской области Николая Сибирякова.Реализация инвестиционного проекта находится на особом контроле правительства Приамурья, в ближайшее время на объекте установят видеонаблюдение, трансляция со стройки будет идти круглосуточно, посмотреть ее на сайте правительства Приамурья смогут все желающие. Когда начнется активное строительство, планируется провести встречу представителей правительства Приамурья, дольщиков и застройщика.
https://ria.ru/20210408/priamure-1727340689.html
https://ria.ru/20210406/doroga-1727059625.html
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василий орлов (губернатор), жилье, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), амурская область, благовещенский район, общество

Первый дом для обманутых дольщиков в Приамурье сдадут в ноябре 2022 года

14:24 12.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНовая квартира
Новая квартира - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр – РИА Новости. Первый дом, квартиры в котором предоставят обманутым участникам долевого строительства, сдадут в эксплуатацию в Приамурье в ноябре 2022 года, сообщил губернатор Василий Орлов.
Как сообщает правительство Приамурья, дом строится в рамках масштабного инвестиционного проекта по региональному закону, принятому совместно с прокуратурой для восстановления прав обманутых "дольщиков". Закон предполагает строительство жилья, где не менее 10% от общей площади будет безвозмездно предано в собственность дольщикам.
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"По первому литеру уже определены сроки передачи квартир людям, ранее пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков. В ноябре 2022 года обманутые дольщики, выбравшие предоставление жилого помещения в качестве меры поддержки и относящиеся к первой очереди строительства, а это 11 человек, получат квартиры", - рассказал Орлов, чьи слова цитирует правительство Амурской области.
Всего планируется построить два многоэтажных дома, то есть более 36 тысяч квадратных метров жилья, в реестр Минстроя Приамурья включены 36 обманутых дольщиков, площадь квартир, которые им предоставят, будут не меньше указанных в договорах долевого участия. В мае 2020 было заключено соглашение между "Дальневосточной строительной компанией", минстроем региона и администрацией Благовещенского района. Участок под строительство выделен без торгов в селе Чигири.
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"В начале апреля получено разрешение на строительство первого литера, заканчивается проектирование второго", - приводятся в сообщении слова министра строительства и архитектуры Амурской области Николая Сибирякова.
Реализация инвестиционного проекта находится на особом контроле правительства Приамурья, в ближайшее время на объекте установят видеонаблюдение, трансляция со стройки будет идти круглосуточно, посмотреть ее на сайте правительства Приамурья смогут все желающие. Когда начнется активное строительство, планируется провести встречу представителей правительства Приамурья, дольщиков и застройщика.
 
Василий Орлов (губернатор)ЖильеМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Амурская областьБлаговещенский районОбщество
 
 
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