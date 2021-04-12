https://ria.ru/20210412/dnr-1727847086.html
В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия силовиками за сутки
В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия силовиками за сутки
Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T10:21
2021-04-12T10:21
2021-04-12T10:21
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В воскресенье в ДНР сообщили о пяти обстрелах со стороны украинских силовиков."За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило четыре раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из гранатометов и стрелкового оружия."Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 18 единиц", - добавил представитель ведомства.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210411/voyna-1727810314.html
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире
ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости.
Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе
за минувшие сутки, заявили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики
в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В воскресенье в ДНР сообщили о пяти обстрелах со стороны украинских силовиков.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины
составило четыре раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК
.
По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 18 единиц", - добавил представитель ведомства.
В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.