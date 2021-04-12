Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210412/diktant-1727888379.html
Организаторы "Тотального диктанта" рассказали о частых ошибках
Организаторы "Тотального диктанта" рассказали о частых ошибках
Текст акции "Тотальный диктант" в 2021 году был сложным пунктуационно, с точки зрения орфографии наибольшие трудности у участников вызвали слова "не скоро" и... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T13:08
2021-04-12T13:08
владимир пахомов
тотальный диктант
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727697486_0:219:3146:1989_1920x0_80_0_0_3ba7516a6578f17ac123f1511113d035.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Текст акции "Тотальный диктант" в 2021 году был сложным пунктуационно, с точки зрения орфографии наибольшие трудности у участников вызвали слова "не скоро" и "промокнуть", рассказал председатель филологического совета "Тотального диктанта" Владимир Пахомов."Текст был, в первую очередь, сложным пунктуационно. Пунктуация доставила немало проблем участникам. Хотя и в орфографии тоже были свои сложности. Можно назвать некоторые такие конкретные примеры: в первой части текста было слово "не скоро". ... И вот это "не скоро", которое нужно было написать только раздельно, было много ошибок, встретилось слитное написание", - рассказал Пахомов на пресс-конференции.Встречались ошибки, по словам филолога, в словах "тормошить", "сетчатка", а также "промокнуть"."Здесь ошибочно писали через "а". Надо сказать, что такое написание когда-то давно было правильным. Но давно. Уже много десятилетий правильное написание через "о", - отметил Пахомов.При этом со словом "стоп-кадр" участники акции, вопреки ожиданиям организаторов, в большинстве своем справились."Тотальный диктант" - ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает кто-либо из известных писателей. Принять участие в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году.
https://ria.ru/20210410/diktant-1727698089.html
https://ria.ru/20210410/diktant-1727682009.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727697486_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_f9cc8b15aabe386c4f848b2649e0e234.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир пахомов, тотальный диктант, общество

Организаторы "Тотального диктанта" рассказали о частых ошибках

13:08 12.04.2021
 
© РИА Новости / Александр КряжевУчастники во время ежегодной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант-2021" в Новосибирском государственном университете
Участники во время ежегодной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2021 в Новосибирском государственном университете - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Текст акции "Тотальный диктант" в 2021 году был сложным пунктуационно, с точки зрения орфографии наибольшие трудности у участников вызвали слова "не скоро" и "промокнуть", рассказал председатель филологического совета "Тотального диктанта" Владимир Пахомов.
"Текст был, в первую очередь, сложным пунктуационно. Пунктуация доставила немало проблем участникам. Хотя и в орфографии тоже были свои сложности. Можно назвать некоторые такие конкретные примеры: в первой части текста было слово "не скоро". ... И вот это "не скоро", которое нужно было написать только раздельно, было много ошибок, встретилось слитное написание", - рассказал Пахомов на пресс-конференции.
Писатель Дмитрий Глуховский читает текст во время тотального диктанта в Доме дружбы народов имени А.Е. Кулаковского в Якутске - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 17:40
Как прошел "Тотальный диктант — 2021"
Встречались ошибки, по словам филолога, в словах "тормошить", "сетчатка", а также "промокнуть".
"Здесь ошибочно писали через "а". Надо сказать, что такое написание когда-то давно было правильным. Но давно. Уже много десятилетий правильное написание через "о", - отметил Пахомов.
При этом со словом "стоп-кадр" участники акции, вопреки ожиданиям организаторов, в большинстве своем справились.
"Тотальный диктант" - ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает кто-либо из известных писателей. Принять участие в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году.
Писательница Гузель Яхина во время ежегодной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2021 в Новосибирском государственном университете - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 13:07
Гузель Яхина прочитала текст "Тотального диктанта" в Новосибирске
 
Владимир ПахомовТотальный диктантОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:16Стрельбу по полицейским в школе в Ноксвилле открыл ученик
03:57Врач объяснила, почему COVID-19 у пожилых может протекать в тяжелой форме
03:48Зеленский: активность России станет проверкой отношений Запада и Киева
03:28Савченко рассказала об обмане участников конфликта в Донбассе
03:22В тверском УФСИН прокомментировали информацию о голодовке Шестуна
03:18В ЛДПР предложили повысить базовый оклад учителя
03:16В Хорватии будут вакцинировать работников турсектора
03:14Крым готов заменить турецкие курорты на майские праздники
03:04Росгидромет предупредил об ускорении потепления климата в России
02:29Япония решила сбросить воду с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан
02:27Иран рассказал о замене поврежденных центрифуг в Натанзе после диверсии
02:22ОАЭ почтили память о первом полете Гагарина в космос
02:17Специалист научил, как распознать поддельные сигареты
02:12Назван способ продлить срок жизни ноутбуку
02:03Белорусская оппозиционная партия сообщила о задержании своего лидера
01:52Глава офиса Зеленского посетовал на отсутствие у Украины ЗРК Patriot
01:43В Пензенской области экс-депутат облил односельчанина соляркой и поджег
01:35Ранг пожара в здании "Невской мануфактуры" в Петербурге понизили
01:20Психолог назвал привычки, которые мешают стать богатым
01:15Лавров выступил за отказ России от западных платежных систем
Лента новостейМолния