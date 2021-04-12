https://ria.ru/20210412/diktant-1727888379.html

Организаторы "Тотального диктанта" рассказали о частых ошибках

Организаторы "Тотального диктанта" рассказали о частых ошибках

Текст акции "Тотальный диктант" в 2021 году был сложным пунктуационно, с точки зрения орфографии наибольшие трудности у участников вызвали слова "не скоро" и... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T13:08

2021-04-12T13:08

2021-04-12T13:08

владимир пахомов

тотальный диктант

общество

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Текст акции "Тотальный диктант" в 2021 году был сложным пунктуационно, с точки зрения орфографии наибольшие трудности у участников вызвали слова "не скоро" и "промокнуть", рассказал председатель филологического совета "Тотального диктанта" Владимир Пахомов."Текст был, в первую очередь, сложным пунктуационно. Пунктуация доставила немало проблем участникам. Хотя и в орфографии тоже были свои сложности. Можно назвать некоторые такие конкретные примеры: в первой части текста было слово "не скоро". ... И вот это "не скоро", которое нужно было написать только раздельно, было много ошибок, встретилось слитное написание", - рассказал Пахомов на пресс-конференции.Встречались ошибки, по словам филолога, в словах "тормошить", "сетчатка", а также "промокнуть"."Здесь ошибочно писали через "а". Надо сказать, что такое написание когда-то давно было правильным. Но давно. Уже много десятилетий правильное написание через "о", - отметил Пахомов.При этом со словом "стоп-кадр" участники акции, вопреки ожиданиям организаторов, в большинстве своем справились."Тотальный диктант" - ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает кто-либо из известных писателей. Принять участие в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году.

https://ria.ru/20210410/diktant-1727698089.html

https://ria.ru/20210410/diktant-1727682009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир пахомов, тотальный диктант, общество