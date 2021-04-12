https://ria.ru/20210412/dieta-1727852852.html

Диетолог назвала способ похудеть, не уменьшая размер порций

Диетолог назвала способ похудеть, не уменьшая размер порций

Австралийский диетолог Пола Норрис дала совет, как похудеть без сокращения размера порций и сделать еду полезнее, сообщил таблоид Daily Mail. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T10:43

2021-04-12T10:43

2021-04-12T12:54

здоровье - общество

австралия

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Австралийский диетолог Пола Норрис дала совет, как похудеть без сокращения размера порций и сделать еду полезнее, сообщил таблоид Daily Mail.Эксперт порекомендовала заменить некоторые ингредиенты менее калорийными. В частности, она предложила сократить вдвое количество фарша при приготовлении таких блюд, как спагетти болоньезе, а вместо него добавить черную или красную фасоль. В фарш при этом можно добавить тертую морковь, грибы или цукини. По мнению диетолога, таким образом человек "не только сэкономит калории, но и добавит ценную клетчатку".Норрис также призвала заменять сыр чеддер пармезаном, поскольку он обладает более резким вкусом и его количество можно сократить вдвое без какого-либо ущерба. Употребление 20 граммов пармезана вместо 40 граммов чеддера позволит сэкономить 45 калорий.Вместо майонеза в салатах, по мнению диетолога, лучше использовать смесь из двух столовых ложек фильтрованного греческого йогурта, одной чайной ложки дижонской горчицы, чайной ложки лимонного сока, а также соли и перца. В среднем это позволит избежать лишних 180 калорий. А йогурт сам по себе станет полезной альтернативой еще и сметане.

https://ria.ru/20210411/dieta-1727739871.html

австралия

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2021

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здоровье - общество, австралия