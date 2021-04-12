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Пациентка екатеринбургской детской больницы нашла в каше мышиный хвост
Пациентка екатеринбургской детской больницы нашла в каше мышиный хвост
Детская больница в Екатеринбурге пожаловалась в Роспотребнадзор и выставила претензию поставщику питания после того, как пациентка обнаружила в каше мышиный... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T15:13
2021-04-12T15:13
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
свердловская область
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр – РИА Новости, Ольга Ерачина. Детская больница в Екатеринбурге пожаловалась в Роспотребнадзор и выставила претензию поставщику питания после того, как пациентка обнаружила в каше мышиный хвост, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Свердловской области.Ранее издание e1.ru сообщило, что в больнице №15 подали кашу с мышиным хвостом."В отношении поставщика питания выставлена претензия и направлена жалоба в Роспотребнадзор", - сказали в минздраве.
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свердловская область
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), свердловская область, екатеринбург

Пациентка екатеринбургской детской больницы нашла в каше мышиный хвост

15:13 12.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкШкольница обедает в столовой
Школьница обедает в столовой - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр – РИА Новости, Ольга Ерачина. Детская больница в Екатеринбурге пожаловалась в Роспотребнадзор и выставила претензию поставщику питания после того, как пациентка обнаружила в каше мышиный хвост, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Свердловской области.
Ранее издание e1.ru сообщило, что в больнице №15 подали кашу с мышиным хвостом.
Рабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Cибирский федеральный округ. День четвертый - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 13:01
Мишустин назвал недопустимыми случаи отравления детей в школьных столовых
"В отношении поставщика питания выставлена претензия и направлена жалоба в Роспотребнадзор", - сказали в минздраве.
 
Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Свердловская областьЕкатеринбург
 
 
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