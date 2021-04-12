https://ria.ru/20210412/bolnitsa-1727913833.html

Пациентка екатеринбургской детской больницы нашла в каше мышиный хвост

Пациентка екатеринбургской детской больницы нашла в каше мышиный хвост

Детская больница в Екатеринбурге пожаловалась в Роспотребнадзор и выставила претензию поставщику питания после того, как пациентка обнаружила в каше мышиный... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T15:13

2021-04-12T15:13

2021-04-12T15:13

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

свердловская область

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр – РИА Новости, Ольга Ерачина. Детская больница в Екатеринбурге пожаловалась в Роспотребнадзор и выставила претензию поставщику питания после того, как пациентка обнаружила в каше мышиный хвост, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Свердловской области.Ранее издание e1.ru сообщило, что в больнице №15 подали кашу с мышиным хвостом."В отношении поставщика питания выставлена претензия и направлена жалоба в Роспотребнадзор", - сказали в минздраве.

https://ria.ru/20210315/mishustin-1601236821.html

свердловская область

екатеринбург

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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), свердловская область, екатеринбург