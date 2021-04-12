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"Уральские авиалинии" вернут деньги за отмененные рейсы в Турцию
"Уральские авиалинии" вернут деньги за отмененные рейсы в Турцию
Авиакомпания "Уральские авиалинии" готова вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы в Турцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T20:22
2021-04-12T21:10
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр – РИА Новости, Ольга Ерачина. Авиакомпания "Уральские авиалинии" готова вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы в Турцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.Ранее в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня."Конечно, мы вернем деньги", - сказали в пресс-службе в ответ на вопрос о том, как перевозчик поступит с клиентами, купившими билеты в Турцию.Собеседница агентства добавила, что авиакомпания вместо Турции станет активнее развивать рейсы на российский юг.По ее словам, авиакомпания до сегодняшнего дня летала регулярными рейсами из Жуковского в Стамбул и Анталию пять раз в неделю. Также было около десятка чартерных рейсов из регионов.
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"Уральские авиалинии" вернут деньги за отмененные рейсы в Турцию

20:22 12.04.2021 (обновлено: 21:10 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСамолет авиакомпании "Уральские авиалинии"
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр – РИА Новости, Ольга Ерачина. Авиакомпания "Уральские авиалинии" готова вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы в Турцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Ранее в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня.
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"Конечно, мы вернем деньги", - сказали в пресс-службе в ответ на вопрос о том, как перевозчик поступит с клиентами, купившими билеты в Турцию.
Собеседница агентства добавила, что авиакомпания вместо Турции станет активнее развивать рейсы на российский юг.
"Как-то заменим, адаптируемся к новым условиям. За последний год мы уже привыкли ко всему", - отметила представитель перевозчика.
По ее словам, авиакомпания до сегодняшнего дня летала регулярными рейсами из Жуковского в Стамбул и Анталию пять раз в неделю. Также было около десятка чартерных рейсов из регионов.
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