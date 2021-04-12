https://ria.ru/20210412/bilety-1727974796.html

"Уральские авиалинии" вернут деньги за отмененные рейсы в Турцию

"Уральские авиалинии" вернут деньги за отмененные рейсы в Турцию

Авиакомпания "Уральские авиалинии" готова вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы в Турцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T20:22

2021-04-12T20:22

2021-04-12T21:10

туризм

новости - туризм

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

татьяна голикова

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155169/31/1551693119_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_f346f28c51d7bfe85f058a6bf9fa00ba.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр – РИА Новости, Ольга Ерачина. Авиакомпания "Уральские авиалинии" готова вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы в Турцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.Ранее в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня."Конечно, мы вернем деньги", - сказали в пресс-службе в ответ на вопрос о том, как перевозчик поступит с клиентами, купившими билеты в Турцию.Собеседница агентства добавила, что авиакомпания вместо Турции станет активнее развивать рейсы на российский юг.По ее словам, авиакомпания до сегодняшнего дня летала регулярными рейсами из Жуковского в Стамбул и Анталию пять раз в неделю. Также было около десятка чартерных рейсов из регионов.

https://ria.ru/20210412/turoperatory-1727974575.html

https://ria.ru/20210412/koronavirus-1727970006.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, татьяна голикова, турция, в мире