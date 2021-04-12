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Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
https://ria.ru/20210412/beregoukreplenie-1727985305.html
На берегоукрепление в Краснодарском крае выделили более 550 млн рублей
На берегоукрепление в Краснодарском крае выделили более 550 млн рублей
На берегоукрепление и расчистку рек в Краснодарском крае выделили более 550 миллионов рублей в текущем году, сообщает администрация региона. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T22:08
2021-04-12T22:08
краснодарский край
вениамин кондратьев
отрадненский район
мостовский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 12 апр - РИА Новости. На берегоукрепление и расчистку рек в Краснодарском крае выделили более 550 миллионов рублей в текущем году, сообщает администрация региона."В прошлом году на берегоукрепление и расчистку рек направили около 300 млн рублей федеральных и краевых средств. В этом году выделено еще более 550 млн рублей. Важно работать на предупреждение, чтобы все необходимые мероприятия проводились вовремя", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.В текущем году планируется завершить расчистку реки Чамлык в Лабинском районе и реки Шедок в Мостовском районе, а также приступить к расчистке рек Аше и Псезуапсе в Сочи, реки Малое Псеушхо в Туапсинском районе. Кроме того, краевые власти намерены подготовить проектную документацию для расчистки реки Аргош в Отрадненском районе, реки Небуг в Туапсинском районе и реки Шепси в Туапсинском районе."Особое внимание уделяют гидротехническим сооружениям – от их наличия и состояния зависит прохождение паводков", - добавили в ведомстве. Глава Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Дмитрий Маслов сообщил, что с начала года сотрудники ведомства провели 19 проверок водохранилищ и защитных дамб на территории края. Только на Краснодарском водохранилище зафиксировали девять нарушений. По словам Маслова, все они сейчас устраняются."В 2021 году планируют строительство гидротехнических сооружений на реке Андрюк в Мостовском районе, в 2022 году – на реке Абин Абинского района и на реке Сукко в Анапе. Сейчас ведется проектирование за счет средств краевого бюджета", - уточнили в ведомстве.Также в этом году планируется приступить к противопаводковым и берегоукрепительным мероприятиям на реке Псоу в сочинском селе Веселое. Готова проектная документация на возведение трех гидротехнических сооружений на реках Дагомыс, Западный и Восточный Дагомыс, пояснили в администрации.
https://ria.ru/20210412/kuban-1727978464.html
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вениамин кондратьев, отрадненский район, мостовский район, краснодарский край

На берегоукрепление в Краснодарском крае выделили более 550 млн рублей

22:08 12.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий ТимкивОтдыхающие на берегу Азовского моря в курортном городе Ейск
Отдыхающие на берегу Азовского моря в курортном городе Ейск - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 12 апр - РИА Новости. На берегоукрепление и расчистку рек в Краснодарском крае выделили более 550 миллионов рублей в текущем году, сообщает администрация региона.
"В прошлом году на берегоукрепление и расчистку рек направили около 300 млн рублей федеральных и краевых средств. В этом году выделено еще более 550 млн рублей. Важно работать на предупреждение, чтобы все необходимые мероприятия проводились вовремя", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.
В текущем году планируется завершить расчистку реки Чамлык в Лабинском районе и реки Шедок в Мостовском районе, а также приступить к расчистке рек Аше и Псезуапсе в Сочи, реки Малое Псеушхо в Туапсинском районе. Кроме того, краевые власти намерены подготовить проектную документацию для расчистки реки Аргош в Отрадненском районе, реки Небуг в Туапсинском районе и реки Шепси в Туапсинском районе.
"Особое внимание уделяют гидротехническим сооружениям – от их наличия и состояния зависит прохождение паводков", - добавили в ведомстве. Глава Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Дмитрий Маслов сообщил, что с начала года сотрудники ведомства провели 19 проверок водохранилищ и защитных дамб на территории края. Только на Краснодарском водохранилище зафиксировали девять нарушений. По словам Маслова, все они сейчас устраняются.
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"В 2021 году планируют строительство гидротехнических сооружений на реке Андрюк в Мостовском районе, в 2022 году – на реке Абин Абинского района и на реке Сукко в Анапе. Сейчас ведется проектирование за счет средств краевого бюджета", - уточнили в ведомстве.
Также в этом году планируется приступить к противопаводковым и берегоукрепительным мероприятиям на реке Псоу в сочинском селе Веселое. Готова проектная документация на возведение трех гидротехнических сооружений на реках Дагомыс, Западный и Восточный Дагомыс, пояснили в администрации.

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