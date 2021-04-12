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Американский полковник предостерег Байдена от войны с Россией
Американский полковник предостерег Байдена от войны с Россией
Антироссийская риторика Байдена и подталкивание Киева к обострению ситуации в Донбассе могут привести США к войне, к которой они не готовы. Об этом пишет... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T14:51
2021-04-12T15:27
россия
с-500 "прометей"
дональд трамп
нато
франклин рузвельт
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Антироссийская риторика Байдена и подталкивание Киева к обострению ситуации в Донбассе могут привести США к войне, к которой они не готовы. Об этом пишет полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative.По словам военного, заявления Украины о возможности силового урегулирования в Донбассе могут спровоцировать конфликт между Соединенными Штатами и Россией. При этом Байден не считает нужным объяснить своим гражданам, зачем Вашингтон поддерживает такие угрозы со стороны Украины.Эксперт привел в качестве примера инцидент в 1937 году, когда японские войска потопили американскую лодку на реке Янцзы. Тогда президентом был Франклин Рузвельт: он отказался мстить японцам, несмотря на давление со стороны адмиралов ВМФ, так как осознавал неготовность армии к полномасштабной войне.Что касается Трампа, то в 2019 году многие его советники призывали начать войну с Ираном, но президент отказался. В свою очередь, администрация Байдена не слушает советов и предупреждений и ведет себя не так, как его предшественники. Полковник считает, что в Овальном кабинете сейчас нет взрослого человека, который бы просто сказал "нет". Однако Байдену легко "встать в позу" и поучать, когда дело касается происходящего за тысячи миль от США. Но это не может длиться вечно, считает Макгрегор. Военный напомнил о существенном превосходстве российской армии над украинской. При этом силы НАТО в Европе слишком слабы, чтобы вмешиваться в столь отдаленный конфликт, утверждает он. Альянс сделает ставку на ВВС, но не стоит недооценивать российские системы ПВО, в частности находящиеся в разработке С-500, подытожил Макгрегор.Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля этого года ситуация ухудшилась: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В апреле президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Штаты продолжат поддерживать Украину "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму". В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной очередным вымыслом Киева.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210412/voyna-1727889780.html
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россия, с-500 "прометей", дональд трамп, нато, франклин рузвельт, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Американский полковник предостерег Байдена от войны с Россией

14:51 12.04.2021 (обновлено: 15:27 12.04.2021)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Антироссийская риторика Байдена и подталкивание Киева к обострению ситуации в Донбассе могут привести США к войне, к которой они не готовы. Об этом пишет полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative.
По словам военного, заявления Украины о возможности силового урегулирования в Донбассе могут спровоцировать конфликт между Соединенными Штатами и Россией. При этом Байден не считает нужным объяснить своим гражданам, зачем Вашингтон поддерживает такие угрозы со стороны Украины.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 13:15
NI оценил вероятность войны между Россией и Украиной
Эксперт привел в качестве примера инцидент в 1937 году, когда японские войска потопили американскую лодку на реке Янцзы. Тогда президентом был Франклин Рузвельт: он отказался мстить японцам, несмотря на давление со стороны адмиралов ВМФ, так как осознавал неготовность армии к полномасштабной войне.
Что касается Трампа, то в 2019 году многие его советники призывали начать войну с Ираном, но президент отказался. В свою очередь, администрация Байдена не слушает советов и предупреждений и ведет себя не так, как его предшественники. Полковник считает, что в Овальном кабинете сейчас нет взрослого человека, который бы просто сказал "нет". Однако Байдену легко "встать в позу" и поучать, когда дело касается происходящего за тысячи миль от США. Но это не может длиться вечно, считает Макгрегор.
Военный напомнил о существенном превосходстве российской армии над украинской. При этом силы НАТО в Европе слишком слабы, чтобы вмешиваться в столь отдаленный конфликт, утверждает он. Альянс сделает ставку на ВВС, но не стоит недооценивать российские системы ПВО, в частности находящиеся в разработке С-500, подытожил Макгрегор.
Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля этого года ситуация ухудшилась: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.
В апреле президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Штаты продолжат поддерживать Украину "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму". В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной очередным вымыслом Киева.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
Директор института Кеннана в Международном научном центре имени Вудро Вильсон Мэтью Рожански - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
11 апреля, 11:22
Axios назвал имя вероятного кандидата в советники Байдена по России
 
РоссияС-500 "Прометей"Дональд ТрампНАТОФранклин РузвельтДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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