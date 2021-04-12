https://ria.ru/20210412/basseyn-1727871586.html

В Красноярском крае девочка погибла, нырнув в бассейн

В Красноярском крае девочка погибла, нырнув в бассейн

Школьница из Минусинска во время выезда с классом в село Шушенское Красноярского края погибла в аквацентре, нырнув в бассейн, сообщили журналистам в... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T11:56

2021-04-12T11:56

2021-04-12T13:06

красноярский край

шушенский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

КРАСНОЯРСК, 12 апр - РИА Новости. Школьница из Минусинска во время выезда с классом в село Шушенское Красноярского края погибла в аквацентре, нырнув в бассейн, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона."Сегодня, в районе с 13 до 14 часов. По предварительной информации, это был организованный выезд школьного класса из минусинской школы. Прокуратура Шушенского района организовала проверку с связи с гибелью 8-летней девочки в частном аквацентре "Енисей", - сообщили в прокуратуре."По видеокамерам видно, как девочка нырнула в бассейн на глубине 140 см без защитных приспособлений... В момент трагедии педагог вышла из бассейна", - уточнила представитель надзорного ведомства.По данным прокуратуры, аквацентр с бассейном и сауной расположен при мини-отеле "Енисей". Максимальная глубина бассейна состаляет 1,4 метра.На место выехал и.о. прокурора района. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства, гарантирующего безопасность предоставляемых услуг в сфере отдыха, установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему. Действиям педагогов также будет дана оценка.В СУСК РФ по региону сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть).

https://ria.ru/20210307/rebenok-1600281956.html

красноярский край

шушенский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, шушенский район, происшествия