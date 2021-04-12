https://ria.ru/20210412/basseyn-1727871586.html
В Красноярском крае девочка погибла, нырнув в бассейн
В Красноярском крае девочка погибла, нырнув в бассейн
Школьница из Минусинска во время выезда с классом в село Шушенское Красноярского края погибла в аквацентре, нырнув в бассейн, сообщили журналистам в... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T11:56
2021-04-12T11:56
2021-04-12T13:06
красноярский край
шушенский район
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 12 апр - РИА Новости. Школьница из Минусинска во время выезда с классом в село Шушенское Красноярского края погибла в аквацентре, нырнув в бассейн, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона."Сегодня, в районе с 13 до 14 часов. По предварительной информации, это был организованный выезд школьного класса из минусинской школы. Прокуратура Шушенского района организовала проверку с связи с гибелью 8-летней девочки в частном аквацентре "Енисей", - сообщили в прокуратуре."По видеокамерам видно, как девочка нырнула в бассейн на глубине 140 см без защитных приспособлений... В момент трагедии педагог вышла из бассейна", - уточнила представитель надзорного ведомства.По данным прокуратуры, аквацентр с бассейном и сауной расположен при мини-отеле "Енисей". Максимальная глубина бассейна состаляет 1,4 метра.На место выехал и.о. прокурора района. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства, гарантирующего безопасность предоставляемых услуг в сфере отдыха, установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему. Действиям педагогов также будет дана оценка.В СУСК РФ по региону сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть).
https://ria.ru/20210307/rebenok-1600281956.html
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красноярский край, шушенский район, происшествия
КРАСНОЯРСК, 12 апр - РИА Новости.
Школьница из Минусинска во время выезда с классом в село Шушенское Красноярского края
погибла в аквацентре, нырнув в бассейн, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.
"Сегодня, в районе с 13 до 14 часов. По предварительной информации, это был организованный выезд школьного класса из минусинской школы. Прокуратура Шушенского района
организовала проверку с связи с гибелью 8-летней девочки в частном аквацентре "Енисей", - сообщили в прокуратуре.
"По видеокамерам видно, как девочка нырнула в бассейн на глубине 140 см без защитных приспособлений... В момент трагедии педагог вышла из бассейна", - уточнила представитель надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, аквацентр с бассейном и сауной расположен при мини-отеле "Енисей". Максимальная глубина бассейна состаляет 1,4 метра.
На место выехал и.о. прокурора района. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства, гарантирующего безопасность предоставляемых услуг в сфере отдыха, установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему. Действиям педагогов также будет дана оценка.
В СУСК РФ по региону сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть).