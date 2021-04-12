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Матвиенко отметила сокращение числа региональных банков в России
Матвиенко отметила сокращение числа региональных банков в России
Банковская система должна стать одним из драйверов восстановления экономики, вместе с тем, наблюдается сокращение числа региональных банков, заявила спикер... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T16:55
2021-04-12T17:28
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
экономика
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Банковская система должна стать одним из драйверов восстановления экономики, вместе с тем, наблюдается сокращение числа региональных банков, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Банковская система должна стать одним из драйверов восстановления экономики в стране", - сказала парламентарий, выступая в понедельник на встрече с представителями региональных банков.Вместе с тем она отметила, что наблюдается сокращение количества региональных банков, "на пять крупных банков приходится две трети совокупных активов". По мнению экспертов, в этом есть угроза монополизации банковской системы в целом, добавила она.Матвиенко считает, что нужно создавать комфортные условия для работы различных банков, в которых каждый мог бы найти "свою нишу".Спикер Совфеда отметила, что региональным банкам трудно конкурировать с крупными кредитными учреждениями в плане внедрения цифровых технологий, и это может быть одной из причин их вытеснения с рынка. По ее мнению, нужен механизм трансфера цифровых решений на уровень региональных банков.
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, экономика

Матвиенко отметила сокращение числа региональных банков в России

16:55 12.04.2021 (обновлено: 17:28 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Банковская система должна стать одним из драйверов восстановления экономики, вместе с тем, наблюдается сокращение числа региональных банков, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Банковская система должна стать одним из драйверов восстановления экономики в стране", - сказала парламентарий, выступая в понедельник на встрече с представителями региональных банков.
Вместе с тем она отметила, что наблюдается сокращение количества региональных банков, "на пять крупных банков приходится две трети совокупных активов". По мнению экспертов, в этом есть угроза монополизации банковской системы в целом, добавила она.
Матвиенко считает, что нужно создавать комфортные условия для работы различных банков, в которых каждый мог бы найти "свою нишу".
Спикер Совфеда отметила, что региональным банкам трудно конкурировать с крупными кредитными учреждениями в плане внедрения цифровых технологий, и это может быть одной из причин их вытеснения с рынка. По ее мнению, нужен механизм трансфера цифровых решений на уровень региональных банков.
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