https://ria.ru/20210412/bafta--1727867360.html

В Великобритании вручили премию BAFTA

В Великобритании вручили премию BAFTA

В Великобритании состоялась 74-я церемония награждения лауреатов Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA). Впервые в истории кинопремии из-за пандемии... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T11:52

2021-04-12T11:52

2021-04-12T11:52

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ЛОНДОН, 12 апр – РИА Новости, Наталья Копылова. В Великобритании состоялась 74-я церемония награждения лауреатов Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA). Впервые в истории кинопремии из-за пандемии коронавируса награждение проходило в течение двух дней и в онлайн-формате.В традиционном месте проведения церемонии Королевском Альберт-Холле присутствовали только ведущие. Номинанты выходили на связь по видеозвонку.Триумфатором стала драма Хлои Чжао "Земля кочевников". Картина о безработной 60-летней женщине по имени Ферн, вынужденной скитаться по стране в фургоне, получила "Бронзовую маску" в номинациях: "Лучший фильм", "Лучшая женская роль" (Фрэнсис Макдорманд), "Лучшая режиссура" и "Лучшая операторская работа". Чжао стала второй в истории BAFTA женщиной, которой досталась награда за режиссуру. Первой была американка Кэтрин Бигелоу. Она взяла престижную статуэтку в 2010 году за фильм "Повелитель бури".Премию в категории "Лучшая мужская роль" присудили Энтони Хопкинсу за роль в драме "Отец" режиссера Флориана Зеллера. Эту картину также удостоили награды за "Лучший адаптированный сценарий"."Лучшим анимационным фильмом" назвали "Душу" Пита Доктера. Мультфильм также получил приз за "Лучший оригинальный саундтрек"."Лучшим документальным фильмом" назвали "Мой учитель — осьминог" режиссеров Пиппа Эрлих и Джеймса Рида. Авторы картины рассказывают о необычной дружбе с южноафриканским осьминогом, раскрывая тайны подводных обитателей.

https://ria.ru/20210331/oskar-1603578951.html

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коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, энтони хопкинс, кэтрин бигелоу, bafta, великобритания