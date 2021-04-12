https://ria.ru/20210412/avtoritet-1727950988.html

В фитнес-клубе убили вора в законе Альберта Рыжего, сообщил источник

В фитнес-клубе убили вора в законе Альберта Рыжего, сообщил источник

Застреленный в премиальном фитнес-клубе в Москве был известным криминальным авторитетом по кличке Альберт Рыжий, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T18:01

2021-04-12T18:01

2021-04-12T21:20

россия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Застреленный в премиальном фитнес-клубе в Москве был известным криминальным авторитетом по кличке Альберт Рыжий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Убит Али Гейдаров — известный в криминальных кругах человек, вор в законе по кличке Альберт Рыжий. Документов у него при себе не было. О причине убийства пока говорить рано, преступник на данный момент не задержан", — сказал собеседник агентства.Официально эту информацию не подтверждали.Ранее другой источник рассказал агентству, что убийство случилось в фитнес-клубе, расположенном в жилом комплексе бизнес-класса "Алые Паруса". Мужчину застрелили, когда тот занимался на кардиотренажере.СК опубликовал в своем YouTube-канале видео с места убийства — на нем можно увидеть, как следственная группа работает возле тренажера, на котором, предположительно, и был застрелен мужчина. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.Как писали профильные СМИ, в июне прошлого года Али Гейдаров условно-досрочно вышел из колонии в Марий Эл, где отбывал семилетний срок за ограбление продавца автомобиля, а до этого участвовал в различных конфликтах в криминальном мире.

https://ria.ru/20210324/avtoritet-1602595773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия