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В фитнес-клубе убили вора в законе Альберта Рыжего, сообщил источник
В фитнес-клубе убили вора в законе Альберта Рыжего, сообщил источник
Застреленный в премиальном фитнес-клубе в Москве был известным криминальным авторитетом по кличке Альберт Рыжий, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T18:01
2021-04-12T18:01
2021-04-12T21:20
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Застреленный в премиальном фитнес-клубе в Москве был известным криминальным авторитетом по кличке Альберт Рыжий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Убит Али Гейдаров — известный в криминальных кругах человек, вор в законе по кличке Альберт Рыжий. Документов у него при себе не было. О причине убийства пока говорить рано, преступник на данный момент не задержан", — сказал собеседник агентства.Официально эту информацию не подтверждали.Ранее другой источник рассказал агентству, что убийство случилось в фитнес-клубе, расположенном в жилом комплексе бизнес-класса "Алые Паруса". Мужчину застрелили, когда тот занимался на кардиотренажере.СК опубликовал в своем YouTube-канале видео с места убийства — на нем можно увидеть, как следственная группа работает возле тренажера, на котором, предположительно, и был застрелен мужчина. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.Как писали профильные СМИ, в июне прошлого года Али Гейдаров условно-досрочно вышел из колонии в Марий Эл, где отбывал семилетний срок за ограбление продавца автомобиля, а до этого участвовал в различных конфликтах в криминальном мире.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости.
Застреленный в премиальном фитнес-клубе в Москве
был известным криминальным авторитетом по кличке Альберт Рыжий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Убит Али Гейдаров — известный в криминальных кругах человек, вор в законе по кличке Альберт Рыжий. Документов у него при себе не было. О причине убийства пока говорить рано, преступник на данный момент не задержан", — сказал собеседник агентства.
Официально эту информацию не подтверждали.
Ранее другой источник рассказал агентству, что убийство случилось в фитнес-клубе, расположенном в жилом комплексе бизнес-класса "Алые Паруса". Мужчину застрелили, когда тот занимался на кардиотренажере.
СК
опубликовал в своем YouTube-канале видео с места убийства — на нем можно увидеть, как следственная группа работает возле тренажера, на котором, предположительно, и был застрелен мужчина. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.
Как писали профильные СМИ, в июне прошлого года Али Гейдаров условно-досрочно вышел из колонии в Марий Эл, где отбывал семилетний срок за ограбление продавца автомобиля, а до этого участвовал в различных конфликтах в криминальном мире.